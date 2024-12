Mercedes blijft Pin steunen in F1 Academy

Het team van Mercedes heeft bekendgemaakt welke coureur ze gaan steunen in het aankomende F1 Academy-seizoen. De Duitse renstal gaat weinig veranderen, en ze blijven samenwerken met Doriane Pin. Ze hopen met haar een gooi naar de titel te kunnen doen.

Pin kende dit jaar een aardig seizoen in de F1 Academy. Ze werd gesteund door Mercedes en ze reed voor het team van Prema. Ze wist drie races te winnen, maar dat was niet genoeg voor de titel. Haar achterstand op de Britse Abbi Pulling was namelijk te groot. Pin reed dit jaar ook in het FRECA-kampioenschap voor Iron Dames, maar daar wist ze geen punten te scoren.

Mercedes heeft veel vertrouwen in haar en ze blijven haar ook in 2025 steunen. Ze zal weer gaan rijden voor het team van Prema, en bij Mercedes zien ze Pin als een kanshebber voor de titel in de F1 Academy. Mercedes kondigt aan dat Pin ook volgend jaar weer zal gaan rijden in het FRECA-kampioenschap. Daarnaast zal ze deelnemen aan een aantal rondes van het Formule 4-kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten.