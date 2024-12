Herbert reageert op kritiek: "Er is geen aanhoudende vijandigheid"

Oud-coureur Johnny Herbert ontving dit jaar veel kritiek. Herbert werkte dit jaar als FIA-steward, maar bleef zijn mening wel geven bij goksites. Herbert stelt nu dat zijn uitspraken niet voor verstoorde relaties zorgen in de paddock, en dat iedereen veel respect heeft voor elkaar.

Herbert ontving dit jaar veel kritiek voor zijn uitspraken. Hij analyseerde zijn races waarbij hij zelf steward was bij gokplatformen. Vooral zijn opmerkingen over Max Verstappen vielen niet goed, de Nederlander ontving meerdere stevige straffen tijdens raceweekenden waar Herbert steward was. Ook na het seizoen was Herbert fel, toen hij stelde dat Verstappen een intimiderende actie had uitgehaald tegenover Oscar Piastri in Abu Dhabi.

Deze uitspraken deed Herbert bij Coin Poker. Tegenover datzelfde platform reageert Herbert ook op alle kritiek die hij dit jaar heeft ontvangen. De Britse steward legt uit dat zijn relaties in de paddock nog helemaal in orde zijn: "Ja, je hebt meningsverschillen en frustraties, maar je gaat wel gewoon verder. Dat is de enige manier. Er is geen aanhoudende vijandigheid met coureurs of met hun vaders. Iedereen weet dat steward zijn een moeilijke baan is. Ik heb niet het gevoel dat het invloed heeft gehad op de relaties die ik heb in de paddock. Iedereen heeft genoeg respect voor elkaar."