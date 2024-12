Williams contracteert jonge Britse karter

Het team van Williams zit niet stil. De Britse renstal denkt aan de toekomst, en ze hebben weer een nieuwe naam toegevoegd aan hun opleidingsploeg. Ditmaal hebben ze de jonge Britse karter Will Green gecontracteerd, het is de vierde karter die dit jaar een contract heeft getekend bij Williams.

Green maakt vanaf nu onderdeel uit van de Williams Driver Academy. Hij wordt gezien als een groot Brits karttalent en hij won vorig jaar de IAME Mini World Final, dit jaar kroonde Green zich tot IAME Mini European Champion. Bij Williams hebben ze genoeg gezien, en hebben ze hem een contract gegeven. Sportief directeur Sven Smeets geeft in het persbericht aan dat ze uitkijken om Green te steunen in de komende jaren en dat ze aan zijn ontwikkeling gaan werken.

Williams investeert flink in de Academy. Ze hebben meerdere talenten aangetrokken, en Franco Colapinto liet dit jaar zien dat Williams hun jongelingen een kans geeft. Green is het vierde karttalent dat dit jaar een contract heeft getekend bij Williams. Eerder werd de Japanse Sara Matsui vastgelegd. Ook de Nederlander Dean Hoogendoorn en de Amerikaan Lucas Palacio hebben een contract getekend bij Williams. Het team beschikt verder onder meer over de diensten van onder meer Lia Block, Luke Browning en Oleksandr Bondarev.

Williams Racing is pleased to announce British karting rising star Will Green as the newest member of its Driver Academy 馃ぉ



Will has been driving karts since the age of four. Since then, he has consistently achieved impressive results across a range of karting series.