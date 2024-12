Sainz rijdt testrun met vader tijdens prachtig Ferrari-afscheid

Carlos Sainz heeft een mooi afscheid gekregen bij het team van Ferrari. De Spanjaard mocht zich vandaag melden op het circuit van Fiorano voor een prachtige testdag. Niet alleen Sainz betrad de baan, ook zijn vader Carlos Sainz senior mocht een aantal rondjes rijden.

Sainz en zijn vader namen vandaag allebei plaats achter het stuur van een Formule 1-bolide. Rallycoureur Sainz senior nam plaats in een Ferrari uit 2022, en hij reed eerst zelf een aantal rondjes over het testcircuit van Fiorano. Zijn zoon keek trots toe vanaf de zijkant, om daarna zelf zijn laatste rondjes te rijden als Ferrari-coureur. Samen met zijn vader reed hij een aantal rondes op de testbaan.

Sainz junior mocht daarna ook nog plaatsnemen achter het stuur van een klassieke Ferrari. Ook Charles Leclerc en teambaas Frédéric Vasseur waren aanwezig op bij het mooie moment. Voor Sainz is het een mooi afscheid van Ferrari, na dit jaar stapt hij over naar Williams en wordt hij vervangen door Lewis Hamilton. In Abu Dhabi reed Sainz al een filmdag en een testdag voor zijn nieuwe werkgever, maar nu heeft hij een waardig afscheid gekregen bij Ferrari.