Verstappen lacht om Britse media: "Voelden zich direct aangevallen"

Max Verstappen kende dit jaar een seizoen met meerdere controversiële momenten. Hij haalde dit jaar hard uit naar de Britse media. Een grapje in Brazilië zorgde er volgens Verstappen voor dat een aantal verslaggevers zich direct aangevallen voelden door hem.

Verstappen ontving in de laatste fase van het seizoen veel kritiek vanuit de Britse media. Deze kritiek kwam voort uit zijn felle duels met Lando Norris. Verstappen haalde zijn schouders erover op, maar kon het na zijn zegetocht in Brazilië niet laten om toch even een geintje te maken. Hij vroeg zich tijdens de persconferentie af waar de Britse journalisten waren, en dit fragment ging al snel het internet over.

Aangevallen

In het eindjaarinterview met Viaplay kijkt Verstappen terug op dit opvallende moment. De Red Bull-coureur legt uit wat er aan de hand was: "Nee, er zat helemaal niemand van de Britse pers in die persconferentie. Maar er stond ook geen Britse coureur op het podium. Het mooiste vond ik nog, dat kan ik nu wel zeggen, dat twee mensen zich direct aangevallen voelden. Die begonnen uit te leggen dat ze daar überhaupt nooit zitten, maar het gaat niet over jullie. Die voelen zich dan zó belangrijk dat ze het daar meteen over moeten hebben. Het ging over de normale journalisten die er normaal wel zouden zitten en die de laatste wedstrijden de meeste kritiek hadden, maar die waren er even niet."

Niet correct

In het Verenigd Koninkrijk kreeg Verstappen zeer veel kritiek. Er werd niet alleen veel geschreven en gezegd over zijn duel met Norris, maar ook zijn taalgebruik en zijn felle woorden zorgden voor ophef. Verstappen is daar duidelijk over: "Als je achteraan had gereden, dan had niemand het over jou. Natuurlijk zijn er wedstrijden geweest waar je dan wat over moet schrijven, maar ik vind niet dat alles heel correct is gegaan."