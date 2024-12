Montoya ziet Verstappen wel overstappen naar Aston Martin

Max Verstappen werd dit jaar meermaals in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. De kans dat hij de Oostenrijkse renstal gaat verlaten is echter klein. Juan Pablo Montoya zou het niet verrassend vinden als Verstappen in de toekomst overstapt naar Aston Martin.

Verstappen werd in de zomer veelvuldig in verband gebracht met Aston Martin. Dit is niet vreemd, aangezien Aston Martin met motorleverancier Honda en topontwerper Adrian Newey twee oude bekenden van Verstappen heeft binnengehaald. Teambaas Mike Krack zette de deur voor Verstappen open, maar de Nederlandse wereldkampioen ging hier niet op in. Aston Martin heeft voor de komende jaren Lance Stroll en Fernando Alonso vastleggen.

Stroll

Stroll lijkt voorlopig nergens heen te gaan. De Canadees is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll en hij ontving veel kritiek. Oud-coureur Juan Pablo Montoya is het daar niet mee eens, zo legt hij uit bij Instant Casino: "Ik denk niet dat Lance zo slecht is als wordt gezegd. Hij is beter geworden, maar ik weet niet zeker wat hij mist of wat hij nog nodig heeft. Het ingewikkelde is wel dat Fernando gaat profiteren van de aanwezigheid van Adrian Newey. Als alles goed gaat, kan Aston Martin in 2027 of 2028 winnen, niet eerder. Maar Fernando is dan 47 of 48 jaar. Wie rijden er dan en wil Lance dan nog racen?"

Niet verrassend

Montoya denkt dat in dit geval Verstappen in beeld kan komen. Het contract van Verstappen loopt tot en met 2028, maar hij kan ook eerder vertrekken. Montoya denkt dat Aston Martin kan gaan denken aan Verstappen: "Het zou niet het meest verrassende ter wereld zijn als Max overstapt naar Aston Martin, toch? Honda en Newey zouden best blij zijn als Max in de auto zou rijden."