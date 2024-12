Steiner begrijpt Hamilton niet: "Hij besloot toch zelf over te stappen?"

Lewis Hamilton nam vorige week definitief afscheid van Mercedes. Het was een emotioneel afscheid, en Toto Wolff stelde dat hij Hamilton successen gunt als Mercedes niet kan winnen. Günther Steiner gelooft helemaal niets van deze woorden van Mercedes-teambaas Wolff.

Hamilton besloot begin dit jaar dat het tijd is voor een nieuw avontuur. Na elf jaar verlaat hij Mercedes en rijdt hij vanaf volgend jaar voor Ferrari. In Abu Dhabi nam hij afscheid van Mercedes, en dat gebeurde op een grootste manier. In de dagen na de seizoensfinale kreeg Hamilton ook een mooi afscheid bij sponsors en op de fabrieken van Mercedes. Hij werd uitgezwaaid met applaus en vuurwerk, hij is nu op weg naar een nieuw avontuur.

Emotioneel

Hamilton ontving in Abu Dhabi louter mooie reacties. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner begrijpt hier niet zoveel van, zo legt hij uit in de Red Flags Podcast: "Hij besloot toch zelf om over te stappen naar Ferrari? Dan hoef je daarna niet zo emotioneel te worden, maar dat gebeurde wel. Maar hij wist dat dit zou gebeuren, toen hij tien maanden geleden dat contract tekende. Het was een fantastische samenwerking. Lewis heeft veel bereikt en betekend bij Mercedes, maar het team heeft ook veel voor hem gedaan. Uiteindelijk was het gewoon een win-winsituatie."

Wolff

Steiner moet ook een beetje lachen om de uitspraken van Wolff. De Mercedes-teambaas riep dat als zijn team niet kan winnen, Hamilton mag winnen. Steiner reageert met een grijns: "Ach, dat wenst hij hem echt niet toe hoor! Dat was gewoon onzin voor de camera. Toto zal echt niet blij zijn als hij die titel niet zelf pakt, want er kan tenslotte maar één winnaar zijn. Waarom zou hij blij zijn als Lewis dan de titel pakt? Neem maar van mij aan: als hij zelf niet wint, boeit hem echt niet wie de titel wel pakt."