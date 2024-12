McLaren vraagt meer van Norris: "Lat moet hoger"

Lando Norris eindigde dit jaar als tweede in het wereldkampioenschap. Hij greep met McLaren wel de constructeurstitel, maar volgend jaar willen ze voor de dubbel gaan. Will Joseph, de race-engineer van Norris, is van mening dat ze de lat hoger moeten leggen.

Norris wilde dit jaar voor de wereldtitel gaan. De Britse coureur probeerde Max Verstappen uit te dagen, maar de Nederlander gaf hem amper ruimte. In Las Vegas kroonde Verstappen zich voor het vierde seizoen op rij tot wereldkampioen, en moest Norris de handdoek in de ring gooien. Hij hielp McLaren daarna aan de constructeurstitel door op sterke wijze te winnen in Abu Dhabi.

Lat hoger leggen

In 2025 wil McLaren beide wereldtitels gaan pakken. De race-engineer van Norris, Will Joseph vindt dat ze dan wel beter werk moeten gaan leveren. In de podcast The Fast and the Curious spreekt Joseph zich uit: "Als we volgend jaar presteren op het niveau van dit jaar, dan gaan we weer verslagen worden. We moeten de lat hoger leggen, dus daar is deze winter voor. Hoe gaan we dat doen? We moeten beter presteren qua auto, qua strategie, qua communicatie. Dat zijn allemaal dingen die we beter kunnen doen, want de marges zijn heel klein."

Gesprek

Joseph maakt er geen geheim van dat ze voor de titel willen gaan. De engineer geeft wel aan dat hij dit niet met Norris heeft besproken, omdat het niet zoveel zin heeft: "Dat gesprek hebben we niet gehad. We weten allebei dat dat het doel is, maar het heeft niet zoveel zin om dat uit te spreken. Eigenlijk heb ik Lando niet zoveel meer gesproken sinds de race in Abu Dhabi. We hebben het alleen maar over wat we beter kunnen doen. We hebben allemaal in onszelf gezien dat we het kunnen, dus we moeten dingen goed blijven doen."