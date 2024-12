Alonso blij voor Stella en wijst naar 2010: "Hij verdient dit"

Het team van McLaren kroonde zich ruim een week geleden tot constructeurskampioen. Ze kenden een zeer sterk seizoen, en in Abu Dhabi kregen ze dus de beloning. Fernando Alonso gunt McLaren deze titel, en hij is vooral blij voor teambaas Andrea Stella.

Stella en Alonso kennen elkaar zeer goed. Ze werkten jarenlang samen bij Ferrari, en Stella was daar zelfs Alonso's race-engineer. In 2010 hoopten ze de wereldtitel te kunnen pakken, maar in Abu Dhabi verloor Alonso toen de titelstrijd van Sebastian Vettel. Hij zat daar toen lang vast achter Vitaly Petrov, en de gedroomde derde wereldtitel kwam er niet. Stella en Alonso stapten later allebei over naar McLaren, waar de Italiaan nu dus zelfs de teambaas is.

Alonso kon dit jaar met Aston Martin niet meevechten om de podiumplaatsen, maar hij is wel blij voor Stella. In gesprek met Motorsport.com reageert hij op deze titel: "Ja, fantastisch. Ik ben goede vrienden met Zak Brown en Andrea. Op een bepaalde manier heb ik hem naar McLaren gebracht toen ik daarheen ging, dus ik zei tegen hem voor de race: 'Wat Abu Dhabi in 2010 uit onze handen nam, geeft vandaag hopelijk iets terug aan jullie.' Dat gebeurde, dus ik ben heel erg blij voor hem. Hij verdient het, hij is een slimme gast en McLaren is nu een voorbeeld voor veel teams."