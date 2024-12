Wolff steunt vloekverbod van Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde dit jaar meerdere keren voor ophef. Hij zorgde voor woede bij de coureurs toen hij kritisch was op hun taalgebruik. Hij kreeg weinig steunt, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff staat wel achter een soort scheldverbod.

Ben Sulayem zorgde halverwege het jaar voor een flinke rel. Hij vond dat de coureurs teveel scholden over de boordradio, en enkele dagen later kreeg Max Verstappen een taakstraf voor zijn taalgebruik in een persconferentie. De coureurs reageerden verontwaardigd, maar Ben Sulayem trok zich daar niets van aan. Hij kreeg echter weinig steun, want veel mensen wezen naar de emoties van de coureurs.

Rolmodellen

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat nu weten dat hij de mening van Ben Sulayem steunt. De Oostenrijker legt zijn mening uit aan Motorsport.com: "Ik heb thuis een zevenjarige die kart en alles kijkt. Een paar maanden geleden zei hij voor het eerst 'wat de fuck', en ik vroeg waar hij dat vandaan had. Hij zei dat hij het van de coureurs had. Ik heb zo mijn meningsverschillen met Mohammed, maar de coureurs zijn rolmodellen. Ze zijn te horen op de radio, en ze hebben macht."

Grof

Wolff is dan ook geen fan van scheldende coureurs. De teambaas van Mercedes wil hier dan ook graag verandering zien. Hij wijst nogmaals op zijn meningsverschillen met Ben Sulayem: "Ik ben het met veel dingen oneens waarmee hij is gekomen, maar ik denk dat als je 'fuck' naar je eigen taal, of mijn taal vertaald, dat het dan best grof is. Ik zou dat nooit op de radio zeggen. George, Lewis en ik hebben erover gesproken en ze weten dat ik het niet leuk vind. Dus ik vind het helemaal prima als we dat kunnen beperken."