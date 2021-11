Toto Wolff verklaart: "Fuck 'em all"

Toto Wolff was zaterdag getergd over het feit dat zijn beste paard werd gediskwalificeerd op de zaterdag. "Lewis, briljant werk: schadebeperking. Fuck 'em all", briest de brisante teambaas als Hamilton zich knap als vijfde weet te klasseren en onder de Braziliaanse finishvlag door komt nadat hij driekwart van het veld weet in te halen in slechts een derde van een volledige Grand Prix-afstand.

De baas van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is in het hart geraakt, nadat de bolide van Hamilton zaterdag werd aangewezen als onreglementair. Pole door het putje, Lewis achteraan op de gird en wellicht een smet op het imago van Mercedes als merk.

Hoewel hij en zijn team het er allemaal niet zo mee eens zijn, komt er geen beroepszaak bij het Internationale Hof van Beroep bij de FIA in Parijs. Het motorrace-hart kon weer kloppen en de Oostenrijker zit zaterdagmiddag weer juichend in de pitbox als zijn beste man de sprintrace wint. Ook ziet Toto hoe Hamilton zich knap terug naar de vijfde plaats knokt op het Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo, Brazilië.

Weerstand

"Dat bedoelde ik niet richting degenen die de regels handhaven", verduidelijkt Wolff voor de lens van F1.com. "Het een onze algemene mindset die wij soms hebben als het tegen zit. Je moet een bepaalde weerstand opbouwen en dat wat ik bedoelde toen ik zei: "Fuck them all". Het punt is dat onze auto op de proef is gesteld en dat wij twee uur voor de race te horen kregen dat wij waren gediskwalificeerd. Dat is, hoe zeg ik dat netje, verdrietig."

Wolff zegt dat hij had verwacht dat Mercedes de achtervleugel van Lewis zouden terugkrijgen van de FIA, maar dat zat er niet in. "Wij hebben op kleine marges die tests meermaals niet doorstaan, en in het verleden zouden we dat hebben opgelost. Dat gebeurde ook bij de achtervleugel van Red Bull vorig weekend. Wij hebben ook vaak gedoe gehad met onze bargeboards; dingen die mislukt zijn die werden hersteld omdat de FIA onze ruwe tekeningen ook heeft. Zij hadden de vleugel, wij wilden die vleugel bij hen laten zodat zij het in duizend stukjes kunnen snijden. Als de stewards beslissen, dan heb je dat maar te pikken en dat gaat beide kanten op."

Tijdens de sprintrace leek het getergde team al zoete sportieve revanche te nemen op Interlagos en dat wil het team zondagavond herhalen tijdens de hoofdrace, waarbij de echte grote punten worden verdeeld.