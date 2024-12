Herbert ziet Piastri als titelkandidaat: "Hij heeft de juiste houding"

Het team van McLaren wil volgend jaar een gooi gaan doen naar beide wereldtitels. Alle ogen zijn gericht op Lando Norris, maar ook Oscar Piastri wordt gezien als een outsider. Johnny Herbert heeft torenhoge verwachtingen van de jonge Australische coureur.

McLaren veroverde dit jaar de constructeurstitel in de Formule 1. In het wereldkampioenschap kon Norris geen vuist maken in het duel met Max Verstappen. Norris eindigde als tweede, maar hij sloot het seizoen wel af met een zege in Abu Dhabi. Hij wil dat goede momentum meenemen naar 2025, en veel mensen zien hem dan ook als de titelfavoriet voor het aanstaande seizoen.

Piastri

Voormalig coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert denkt echter dat Oscar Piastri voor een verrassing kan gaan zorgen. De Brit is complimenteus over Piastri in gesprek met CoinPoker: "Hij heeft de juiste houding. Het draait om hem en de rest boeit hem niet. Dat is wat hij moet meenemen naar het nieuwe seizoen, waarin McLaren als favoriet zal starten. Hij heeft Mark Webber als zijn manager, Oscar weet wat hij moet doen. Als hij dominant uit de startblokken komt, dan zit hij goed, maar ik denk niet dat Lando dat zal toestaan. Lando was geweldig in zijn kwalificaties en bovendien racete hij ook briljant."

Pushen

Herbert denkt dan ook dat er in 2025 een interne strijd zal losbarsten bij McLaren. De Brit ziet de regerend constructeurskampioen als de grote favoriet: "De competitie zal beide coureurs gaan pushen. Ik houd van Oscars sterke mindset. De volgende grote confrontatie zal zijn tussen Oscar en Lando. McLaren zal gaan domineren, voor Red Bull en dan volgen Ferrari en Mercedes."