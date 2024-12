Ralf Schumacher deelt flinke waarschuwing uit aan Hamilton

Lewis Hamilton heeft nu definitief afscheid genomen van Mercedes. Hij gaat overstappen naar Ferrari, en de verwachtingen zijn zeer hoog. Ralf Schumacher is benieuwd naar deze samenwerking, en hij stelt dat deze deal een groot risico met zich meebrengt.

Hamilton reed in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor Mercedes. In de afgelopen week nam Hamilton afscheid van de sponsoren en het personeel van Mercedes. Zijn focus kan nu verschuiven naar zijn nieuwe avontuur bij Ferrari, waar hij de teamgenoot van Charles Leclerc wordt. De verwachtingen van dit duo zijn hoog, want beide coureurs hebben bewezen dat ze om de zeges kunnen meevechten.

Risico's

In de afgelopen maanden was Hamilton echter niet in vorm, en Ralf Schumacher ziet dan ook grote uitdagingen voor de Brit. Oud-coureur Schumacher legt zijn mening uit bij Sport1: "Twee legendarische namen komen nu samen, dat is zeker. We zagen ook hoe de aandelen van Ferrari door het dak schoten toen de komst van Lewis werd aangekondigd, maar de deal brengt ook risico's met zich mee als het allemaal niet werkt. Het zou naar mijn mening namelijk een groot probleem zijn als de rijstijl van Lewis niet past bij die van Leclerc. We zagen bij Mercedes al wat er dan gebeurt, want George Russell was sneller."

Rijstijl

Ralf Schumacher stelt dat het heel logisch is dat Hamilton niet de snelste coureur was bij zijn team. Hij wijst naar het aankomende seizoen: "Eén ding is zeker: Ferrari kan de auto niet om één coureur heen bouwen. Geen enkel team kan dat, maar jongere coureurs hebben de capaciteiten om te begrijpen hoe je je aan moet passen aan een auto. Ze begrijpen beter waar de limiet ligt. Een auto geeft feedback over die limieten, maar een jonge coureur kan dan beter met zijn engineer werken. Terwijl een ervaren coureur als Lewis vooral succesvol was in auto's die gebouwd waren op basis van andere regels, die toevallig bij zijn rijstijl pasten."