FIA-president voorstander van Afrikaanse Grand Prix

De interesse vanuit Afrika in de Formule 1 is groot. Zuid-Afrika en Rwanda hebben interesse in het organiseren van een Grand Prix. In Rwanda werd afgelopen weekend het FIA-gala georganiseerd, en Mohammed Ben Sulayem spreekt zijn steun uit voor meer activiteiten op het Afrikaanse continent.

Het Afrikaanse continent ontbreekt al jaren op de Formule 1-kalender. In de jaren '90 werd er nog geracet op het circuit van Kyalami, maar ook die race verdween van de kalender. In Zuid-Afrika willen ze de Grand Prix terughalen, maar er liggen meer kapers op de kust. Voorafgaand het FIA-gala in Kigali maakte de Rwandese president namelijk bekend dat ze de Formule 1 naar het land willen halen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is groot fan van dit idee. Hij was blij dat het FIA-gala werd gehouden in Rwanda, en tijdens het gala sprak hij zijn steun uit: "Het werd tijd dat we naar Afrika kwamen. Het kostte ons 120 jaar om hier naartoe te komen. Dat we hier nu zijn, laat zien hoe belangrijk Afrika is. Je kan geen echt wereldkampioenschap organiseren als je niet alle continenten erbij betrekt. Ik ben daarom erg blij dat we hier nu zijn." Het is nog maar de vraag of Rwanda op de kalender gaat verschijnen, aangezien ze nog geen circuit hebben.