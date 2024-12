Ricciardo lijkt geen interesse te hebben in Cadillac-avontuur

Het team van Cadillac staat vanaf 2026 vrijwel zeker op de grid in de Formule 1. De Amerikaanse renstal heeft nog geen interesse in coureurs kenbaar gemaakt, maar in de afgelopen dagen viel de naam van Daniel Ricciardo. Het lijkt er echter op dat de Australiër geen interesse heeft in het zitje.

Ricciardo reed dit jaar in de Formule 1 voor het team van VCARB. Bij Red Bull hoopte men dat Ricciardo zijn oude vorm weer terug zou vinden, maar dat lukte niet. Hij kwam niet in aanmerking voor promotie naar het topteam, en in Singapore reed hij zijn laatste race. Hij werd aan de kant geschoven en vervangen door Liam Lawson. In de afgelopen maanden was het stil rondom Ricciardo, maar daar kwam afgelopen week verandering in.

Ricciardo werd namelijk in verband gebracht met een zitje bij het nieuwe team van Cadillac. Volgens ESPN is daar echter niets van waar. Het medium meldt dat bronnen rondom Ricciardo hebben gezegd dat Cadillac geen contact met hem hebben gezocht en dat hij hier ook geen interesse in heeft. Ook Ricciardo lijkt te hinten op een definitief vertrek uit de Formule 1. In een video op sociale media vraagt een fan aan hem of hij naar Cadillac gaat, waarop Ricciardo ontkennend reageert.