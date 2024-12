Leclerc kijkt uit naar komst Hamilton: "Hij zal me zeker vooruit helpen"

Ferrari-coureur Charles Leclerc zal volgend jaar in niemand minder dan Lewis Hamilton een nieuwe teamgenoot krijgen. De Monegask weet niet wat hij van de samenwerking moet verwachten, maar stelt dat Hamilton hem met zijn talent en ervaring wel vooruit zou kunnen helpen.

Nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 kon Ferrari groot transfernieuws bekendmaken. Lewis Hamilton zal namelijk per 2025 voor de Scuderia gaan racen. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt daardoor na twaalf seizoenen bij Mercedes en zal volgend jaar de teamgenoot gaan worden van Charles Leclerc. Hierdoor zal de line-up van Ferrari bestaan uit twee supersterren, en dat kan nog wel eens voor vuurwerk gaan zorgen aankomend seizoen. Zeker omdat Ferrari de meeste punten scoorde sinds de zomerstop (307) en ze een kanshebber lijken te zijn om de titel.

Kennis & ervaring

Als Leclerc op de blauwe loper van het FIA-gala gevraagd wordt wat hij verwacht van de samenwerking met Hamilton, geeft de man uit Monte Carlo aan dat hij niet weet wat hem te wachten staat. "Ik weet niet wat ik kan verwachten, want ik heb het nog niet meegemaakt", vertelt de achtvoudig GP-winnaar. "Maar het is erg spannend, zowel voor het team als voor mijzelf. Voor het team is het met name spannend, omdat Hamilton een legende is binnen de sport. Hij heeft zoveel bereikt en ook bij verschillende teams. Zowel bij McLaren als bij Mercedes heeft hij veel bereikt. Nu hij naar Ferrari komt, met al die kennis en ervaring, zal dat het team enorm vooruit helpen. Hij zal me zeker vooruit helpen", stelt de Ferrari-rijder.

Data

"Hij heeft zoveel talent", vervolgt Leclerc, die ook gebruik wil maken van de data van de Bit. "En volgend jaar heb ik de mogelijkheid om naar zijn data te kijken, wetende dat wat hij met de auto kan, ik ook zou moeten kunnen, aangezien we over dezelfde auto beschikken. Het wordt een grote uitdaging, maar ik ben erg gemotiveerd."