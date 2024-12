Mercedes neemt groots afscheid van Hamilton

Lewis Hamilton heeft een emotionele week achter de rug. Na de Grand Prix van Abu Dhabi reisde de Brit de wereld rond om afscheid te nemen van Mercedes en de sponsoren. Hij sloot de week af op de fabrieken van Mercedes, en daar kreeg hij een groots eerbetoon.

Hamilton reed afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor Mercedes. Na elf jaar nam hij afscheid van het team, aangezien hij volgend jaar overstapt naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde ze hem graag inzetten tijdens de post season test, maar Mercedes had andere plannen. Hij kreeg een groots afscheid, en die tournee sloot hij af op de fabrieken in Brackley en Brixworth.

Na zijn laatste race voor Mercedes in Abu Dhabi, ging hij op een soort afscheidstournee. Eerst nam hij in Kuala Lumpur afscheid van sponsor Petronas, daarna reisde hij af naar Mercedes-hoofdkwartier Stuttgart en hij sloot de week af in Groot-Brittannië. Daar bezocht hij de motorenfabriek in Brixworth en de fabriek in Brackley voor een laatste debrief. Hij kreeg buiten de fabrieken een groots afscheid met vuurwerk, een erehaag en al zijn kampioenswagens. Op Instagram bedankt hij alle werknemers van Mercedes voor hun harde werk.