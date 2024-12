FIA-president onthult reactie van Verstappen op taakstraf

Max Verstappen zal vandaag in Rwanda zijn taakstraf gaan uitvoeren. Toen de Nederlander de straf kreeg opgelegd in Singapore was hij er totaal niet over te spreken, maar nadat hij hoorde wat hij moest doen, was de viervoudig wereldkampioen erg blij, onthult FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Max Verstappen kreeg in Singapore een veelbesproken taakstraf opgelegd. De Nederlander ontving deze straf van de stewards, omdat hij tijdens de FIA-persconferentie het woordje 'fucked' had gebruikt om de prestaties van zijn bolide in Bakoe te omschrijven. Volgens de ontslagen steward Tim Mayer werd de straf gegeven, omdat FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die voorafgaand aan het raceweekend in Singapore via de media een oproep had gedaan aan de coureurs om te letten op hun taalgebruik, straffen wilde zien voor scheldende coureurs.

De straf deed veel stof opwaaien, maar de FIA had nog niet laten weten wat de straf precies inhield. Dat werd afgelopen weekend in Abu Dhabi duidelijk.

Zodoende vond de FIA dat de uitspraak van de Red Bull-rijder tijdens de persconferentie niet door de beugel kon, en hij werd gisteren door de stewards op het matje geroepen. De 26-jarige Nederlander kreeg een taakstraf voor zijn taalgebruik, waar hij in de media geen woorden aan vuil wilde maken. Verstappen zal met kinderen wat werk zal gaan verrichten als onderdeel van een zogenaamd grassroots-ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club (RAC). Bovendien zal de Red Bull-rijder hier uitleg gaan krijgen over een crossauto, die in het Afrikaanse land wordt gebouwd op basis van blauwdrukken van de FIA.

"Hij was ontzettend blij"

Maar wat vindt de Red Bull-rijder eigenlijk van zijn taakstraf? Volgens Ben Sulayem was de 63-voudig GP-winnaar erg blij toen hij te horen kreeg wat hij moest doen. "Het is een grappig verhaal", begint de FIA-president tegenover RwandaTV. "Toentertijd zeiden we dat we netter taalgebruik moesten hebben. Hij is natuurlijk erg jong en toen zei Max een woord en bestraften ze hem met een taakstraf. Maar wat voor taakstraf? We spraken elkaar in Qatar in mijn kantoor en ik zei: 'Max, maak je geen zorgen. Jij gaat jonge jongens en meisjes, die het doel hebben om in de autosport te komen, aanmoedigen en inspireren. Het gaat je ook lukken. Dat is je taakstraf als je in Rwanda aankomt om je trofee op te halen'. Hij was ontzettend blij."

Plicht van een kampioen

De FIA-president stelt dat dit soort activiteiten ook horen bij de plicht van een kampioen en wijst onder andere naar zichzelf. "Er bestaat een link. Ik ben twintig jaar lang een kampioen geweest in mijn gebied in het Midden-Oosten, maar de mensen die mij gemaakt hebben, zijn ook de fans. De fans komen niet van ver en ze kunnen je vandaag de dag al bereiken via internet en sociale media. Een fan bestaat als je het beleeft, met ze samen zit en ze aanvoelt. Een groot deel van de plicht van een kampioen en een ambassadeur is om iets terug te geven aan de maatschappij", aldus Ben Sulayem, die aangeeft dat Verstappen niet tegenstribbelde. "Wat is beter, ook als we het over diversiteit hebben, dan Max hierheen brengen? Hij was zo blij en stribbelde helemaal niet tegen. Ik zeg het je, hij was zo blij om hier te zijn bij de kinderen. Als hij hier in Rwanda is, gaat hij zitten met de jongens en meisjes en zal hij ze inspireren."