Verstappen verslaat Vettel met één dag en schrijft record op zijn naam

Max Verstappen heeft zich voor het vierde jaar op rij tot wereldkampioen in de Formule 1 gekroond. Ondanks het lastige jaar mocht de Nederlander zich twee races voor het einde al viervoudig wereldkampioen noemen en dat heeft hem opnieuw een Formule 1-record opgeleverd.

Red Bull-coureur Max Verstappen greep in 2022 en 2023 met overmacht de wereldtitel in de Formule 1 en het leek er toch op dat de combinatie Verstappen-Red Bull ook in 2024 weer dominant zou zijn. De Nederlander won vier van de eerste vijf Grands Prix dit jaar en met Sergio Perez opnieuw op de tweede plaats in het kampioenschap leek er geen vuiltje aan de lucht voor Red Bull. Maar niks bleek minder waar. Vanaf de Grand Prix van Miami begon de Oostenrijkse formatie steeds meer worstelen met de RB20, terwijl de concurrentie steeds sterker werd. Zo introduceerde McLaren in Florida een groot upgradepakket en dat zorgde ervoor dat Lando Norris en het team uit Woking het Red Bull en Verstappen steeds vaker moeilijk konden maken.

Tot de zomerstop had Verstappen de boel aardig onder controle. Hij had een voorsprong van 78 punten ondanks het feit dat hij sinds juni al geen race meer had gewonnen. Norris profiteerde daar voor de zomerstop niet van, maar pakte na de zomerstop veel punten terug door een ijzersterke reeks. Verstappen was met zijn RB20 nog altijd niet in staat om mee te vechten om de overwinningen, waardoor de man uit Bristol het gat had verkleind tot 44 punten. De brit mocht de race in São Paulo ook nog eens van pole starten, terwijl de Red Bull-rijder het moest doen met P17. Het was de kans voor Norris om terug te slaan, maar daar slaagde hij niet in. Verstappen reed een fenomenale inhaalrace en won de Grand Prix, terwijl Norris niet verder kwam dan P6.

De genadeklap was uitgedeeld en in Las Vegas verzekerde de 27-jarige Nederlander zich definitief van zijn vierde wereldtitel met een vijfde plaats. Het zorgde ervoor dat Verstappen, die twee weekenden voor het einde van het seizoen al kampioen werd, opnieuw een F1-record op zijn naam schreef. Hij is nu de coureur die na zijn eerste titel het snelst tot een vierde wereldkampioenschap is gekomen. De Red Bull-rijder greep zijn eerste titel op 5 december 2021 en zijn vierde op 23 november 2024, wat betekent dat de 63-voudig GP-winnaar 1077 dagen na zijn eerste wereldkampioenschap al zijn vierde binnenhaalde.

Hij is daardoor één dag sneller geweest dan Sebastian Vettel. De Duitser won op 14 november 2010 zijn eerste titel in Abu Dhabi en schreef 1078 dagen later op 27 oktober 2013 zijn vierde wereldkampioenschap op zijn naam in India.