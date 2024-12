Zo kijk je live naar de huldiging van Max Verstappen op het FIA-gala

Vanavond om 20:00 Nederlandse tijd zal in de Rwandese hoofdstad Kigali het FIA-gala plaatsvinden. Daar worden alle prijzen van 2024 uitgereikt, zo ook de wereldbeker voor Max Verstappen. En je hoeft de huldiging van de Nederlander zeker niet te missen!

Wereldkampioen Max Verstappen heeft vandaag een erg drukke dag in Rwanda. De Nederlander zal er eerst zijn taakstraf - die hij opgelegd kreeg voor het gebruiken van het woordje 'fucked' tijdens een FIA-persconferentie in Singapore - gaan uitvoeren. Verstappen zal met kinderen wat werk zal gaan verrichten als onderdeel van een zogenaamd grassroots-ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club (RAC). Bovendien zal de Red Bull-rijder hier uitleg gaan krijgen over een crossauto, die in het Afrikaanse land wordt gebouwd op basis van blauwdrukken van de FIA.

Het is niet voor niks dat de FIA heeft besloten dat Verstappen zijn taakstraf in Rwanda zal gaan uitvoeren, want hier staat vanavond om 20:00 uur Nederlandse tijd ook het FIA-gala op het programma. Tijdens dit gala zal de Nederlander de wereldbeker in ontvangst gaan nemen en wordt hij gehuldigd tot wereldkampioen. Ook de overige winnaars van de FIA-gelieerde raceklassen zullen in het zonnetje worden gezet.

Dit gala is voor iedereen te volgen via het YouTube-kanaal van de FIA, en gaat dus om 20:00 uur Nederlandse tijd van start. Het zal ongeveer twee uurtjes duren.