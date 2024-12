Horner verwacht zeer spannend 2025: "Marges zullen overal klein zijn"

Het team van Red Bull had het in 2024 lastiger dan vooraf werd verwacht. De Oostenrijkse renstal won dan wel het rijderskampioenschap met Max Verstappen, maar in het constructeurskampioenschap werd Red Bull slechts derde. Dit kwam door de spannende strijd die ontstond aan de kop van het veld. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat dit in 2025 opnieuw zo zal zijn.

Max Verstappen en Red Bull Racing domineerden de Formule 1 in 2022 en 2023. Het had er alle schijn van dat dit in 2024 ook weer zo ging zijn. De succesvolle combinatie won vier van de eerste vijf Grands Prix en alles zag er rooskleurig uit voor de Nederlander en zijn team, maar vanaf de race in Miami veranderde alles. Red Bull worstelde steeds meer met de RB20, terwijl de concurrentie sterker en sterker werd.

Hierdoor kwam er een einde aan de Red Bull-dominantie en ontstond er een spannende strijd vooraan het veld. De marges tussen McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull waren klein, waardoor er bijna ieder weekend meerdere coureurs waren die kans maakten op de zege. Dit leidde tot veel verschillende racewinnaars in 2024, wat zelfs een Formule 1-record opleverde. Er wisten namelijk zeven coureurs (Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Max Verstappen en Lando Norris) twee of meer Grands Prix te winnen, wat nog nooit eerder was voorgekomen in de koningsklasse van de autosport.

Puntenaantal sinds zomerstop

Het Formule 1-seizoen 2025 - wat het laatste jaar met de huidige reglementen zal zijn - belooft dan ook een spectaculair jaar te gaan worden, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner tegenover F1.com. "Ik denk dat als je kijkt naar het aantal punten dat de coureurs sinds de zomerstop tot voor deze race gescoord hebben, dan lag Charles [Leclerc, red.] iets voor in als je kijkt naar de individueel gescoorde punten per coureur. Dus je kunt zien dat het volgend jaar enorm spannend gaat worden", vertelt Horner, die doelt op de stand in het rijderskampioenschap als je alleen kijkt naar de punten sinds de zomerstop. Na de korte break heeft de Formule 1 tien Grands Prix afgewerkt en dit zou de stand in het coureurskampioenschap zijn:

Coureurs Aantal punten sinds zomerstop 1. Charles Leclerc (Ferrari) 179 2. Lando Norris (McLaren) 175 3. Max Verstappen (Red Bull) 160 4. George Russell (Mercedes) 129 5. Carlos Sainz (Ferrari) 128 6. Oscar Piastri (McLaren) 125

Kleine marges

De top zes staat na tien races dus 'slechts' 54 punten uit elkaar, en dat komt omdat de marges tussen de teams onwijs klein zijn. Horner verwacht dat dat ook volgend jaar weer zo zal zijn. "Je hebt minstens vier teams die in het laatste jaar van deze regelgeving meedoen om Grand Prix-overwinningen, dus ik denk dat de grootste winnaar volgend jaar de Formule 1 zal zijn."

Consistentie

Volgens de Red Bull-teambaas zullen er twee dingen zijn die dan de doorslag zullen geven. "Ik denk dat de marges overal erg klein zullen zijn. Het zal dan ook belangrijk zijn om goed uit de startblokken te schieten, maar dit jaar hebben we ook gezien dat het zo'n lang seizoen is dat consistentie ook heel erg belangrijk zal zijn."