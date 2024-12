Verstappen en Formule E-CEO doen opvallende donatie

Max Verstappen pakte dit jaar de wereldtitel in de Formule 1. Formule E-CEO Jeff Dodds verwachtte dat begin dit jaar al, en toen ging hij een opmerkelijke weddenschap aan. Hij zou een groot geldbedrag doneren aan een goed doel als Verstappen zou worden verslagen. Samen met Verstappen doet hij dit alsnog.

Begin dit jaar leek het er niet op dat Verstappen het moeilijk zou krijgen. Na een enorm dominant 2023 verwachtte iedereen dit jaar een herhaling van dat succes. Formule E-CEO Dodds deelde die mening, en hij stelde dat hij 250.000 dollar zou doneren als Verstappen werd verslagen. Hij had echter ook niet verwacht dat Verstappen het dit jaar zo zwaar zou krijgen, maar hij zag de Nederlander toch wereldkampioen worden.

Gelijkheid

Dodds won zijn weddenschap, maar hij heeft besloten om alsnog zijn geld te doneren. De Formule E heeft bekendgemaakt dat ze handen ineen hebben geslagen met Verstappen. Dodds en Verstappen delen het bedrag van 250.000 dollar en ze hebben allebei een goed doel uitgekozen. Dodds heeft ervoor gekozen om met de Formule E 125.000 dollar te doneren aan More Than Equal, een non-profitorganisatie die vrouwen meer kansen wil geven in de autosport.

Ook Verstappen heeft bekendgemaakt aan welke organisatie hij zijn 125.000 dollar gaat doneren. Hij deelt zijn donatie in het persbericht van de Formule E: "Het goede doel dat het dichtst bij me staat is Wings For Life. Ik weet zeker dat ze erg dankbaar zullen zijn. Daarnaast is het geweldig om elke vorm van motorsport en jong talent te steunen, dus ik dat het een geweldige bijdrage van je is! Heel erg bedankt Jeff, ik wens je het beste en ik zal je kampioenschap in mijn vrije tijd in de gaten houden."