Alonso ziet leeftijd niet als belemmering: "Ik voel het niet"

Fernando Alonso is inmiddels 43 jaar, maar hij zal ook de komende twee jaar nog in de Formule 1 actief zijn. De Spanjaard heeft nog altijd de droom om zijn derde wereldtitel te behalen en gaat daar ook vol voor. Maar een wereldtitel winnen op 44 of 45e jarige leeftijd, is dat realistisch? Volgens Alonso heeft het geen invloed en doet hij nog steeds hetzelfde als twintig jaar geleden.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso stapte in 2023 over van Alpine naar het team van Aston Martin. Dit bleek een uitstekende beslissing van de Spanjaard, want vorig jaar stond hij tijdens de eerste acht Grands Prix zesmaal op het podium, waarna er nog podiumfinishes volgden in Zandvoort en São Paulo. Hij sloot dat seizoen af als vierde in het kampioenschap met 206 punten. Afgelopen seizoen was het echter allemaal een stuk minder bij het team uit Silverstone. Alonso en teamgenoot Stroll worstelden met de AMR24 en ze mochten vaak blij zijn als ze in de top tien eindigden.

Het zorgde ervoor dat Alonso dit jaar op de negende plaats in het wereldkampioenschap eindigde met 'slechts' 70 WK-punten. Alleen de coureurs van de topteams (Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari) pakten meer punten dan de man uit Oviedo. Alonso hoopt echter wel dat hij snel weer kan vechten met die coureurs, en met de komst van Adrian Newey, de nieuwe windtunnel en de nieuwe fabriek van Aston Martin ziet de toekomst van de Britse renstal er wel rooskleurig uit.

Wereldkampioen op 44e of 45e jarige leeftijd?

Het zorgt ervoor dat de 43-jarige Spanjaard nog altijd hoopt op een derde wereldtitel. Hij heeft daar in ieder geval nog twee jaar de tijd voor om deze te behalen, aangezien Alonso eerder dit jaar zijn contract bij Aston Martin verlengde tot en met 2026. Hij is sowieso de eerste rijder sinds de jaren '50 van de vorige eeuw die nog op zijn 45e in de F1 actief zal zijn en zal zijn mogelijk derde wereldtitel kunnen behalen op 44-jarige of latere leeftijd, en dat kunnen niet veel coureurs zeggen. Er zijn namelijk slechts drie rijders in de geschiedenis van de Formule 1 die een wereldtitel wisten te winnen nadat ze de 40 waren gepasseerd. Jack Brabham (40 jaar), Guiseppe Farina (43 jaar) won beide één titel na hun veertigste, terwijl Juan Manuel Fangio zijn vijf wereldtitels won nadat hij de 40 gepasseerd was.

Volgens Alonso maakt zijn leeftijd echter helemaal niks uit, en het interesseert hem ook niet dat hij iets buitengewoons doet. "Ik denk daar niet te veel over na", begint de Aston Martin-coureur tegenover de BBC. "De media herinneren me af en toe aan wat statistieken en wat cijfers, maar voor mij voelt het alsof ik 25 of 30 was en ik blijf racen in de Formule 1. Ik voel het niet. Ik voel me gemotiveerd, ik voel me fris, ik voel me fit om te rijden en om dezelfde training te doen die ik al twintig jaar doe, omdat het min of meer dezelfde routine is."

Inzet

Als Alonso vervolgens gevraagd wordt waarom hij denkt dat hij in tegenstelling tot de meeste rijders wel actief kan blijven in de Formule 1 tot en met zijn 45e, wijst de 32-voudig Grand Prix-winnaar op zijn inzet. "Ik denk dat het komt doordat ik me zo hard heb ingezet voor de Formule 1, door te trainen en me er zo op te storten", zegt de tweevoudig wereldkampioen. "En de resultaten werpen misschien hun vruchten af. Ik heb nooit een testsessie, een debriefing, tijd in de fabriek of een training gemist. Ik ben nooit te veel uit geweest of aan het feesten geweest. Misschien komen de resultaten nu pas als ik in de 40 ben, maar het startpunt lag op mijn 20e of 30e. Dan moet je je lange tijd aan de Formule 1 wijden om later resultaten te boeken."