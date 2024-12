Ambitieuze Alonso blijft dromen van derde wereldtitel

Fernando Alonso kende dit jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Het zorgde soms voor frustratie, maar Alonso kijkt vooral vooruit. De Spanjaard heeft nog steeds dromen, en hij stelt dat hij zelfs durft te maken aan een mogelijke derde wereldtitel.

Alonso eindigde dit jaar op de negende plaats in het wereldkampioenschap. De Spaanse Aston Martin-coureur pakte 'slechts' zeventig WK-punten, maar was daarmee wel best of the rest. Alleen de coureurs van de topteams van Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari eindigde voor hem. Alonso hoopt dat hij snel kan vechten met de toppers, want hij aast op nieuwe successen.

Dromen

Alonso werd wereldkampioen in 2005 en 2006, maar als het aan hem ligt komt daar nog een titel bij. De 43-jarige Alonso is extreem ambitieus. Hij wil een derde wereldtitel gaan pakken, zo laat hij weten in een interview met BBC Sport: "Ik droom nog steeds. Ik weet dat 2026 waarschijnlijk mijn laatste kans wordt, want 2025 is enorm lastig, maar ik blijf dromen. De Formule 1 is voor dromers, want alles kan gebeuren. Laten we eens gaan zien wat er gaat gebeuren."

Laatste seizoen

De kansen voor 2026 zijn groot, want de regels worden dat jaar veranderd. Aston Martin rijdt vanaf dat jaar met fabrieksmotoren van Honda, en ze beschikken dan over de diensten van topontwerper Adrian Newey. Het geeft Alonso veel zelfvertrouwen: "De verwachtingen zullen hoog liggen, want het wordt een nieuwe auto, de regels gaan op de schop en de auto wordt gebouwd door Adrian. Waarschijnlijk, of in ieder geval om mee te beginnen, zal dat mijn laatste seizoen in de Formule 1 zijn. Mijn contract loopt immers aan het einde van 2026 af. Het is de tijd om te leveren, en het is de tijd voor de waarheid. De verwachtingen zijn hoog."