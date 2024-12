Red Bull blij met Tsunoda: "Uitstekende feedback geleverd"

Op het circuit van Yas Marina werd op dinsdag de post season test afgewerkt. Yuki Tsunoda mocht namens Red Bull de bandentest afwerken, en dat deed hij met veel plezier. Bij Red Bull zijn ze lovend over de verrichtingen van Tsunoda in Abu Dhabi.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat Tsunoda de test mocht gaan afwerken. Voor de Japanner was het de ideale kans om te laten zien wat hij in zijn mars had. Vaste coureurs Max Verstappen en Sergio Perez hoefden niet in actie te komen, waardoor de aandacht uitging naar Tsunoda. Hij moest zich focussen op de nieuwe banden voor 2025, terwijl de tweede auto werd bestuurd door rookie Isack Hadjar.

Productief

Bij Red Bull zijn ze zeer tevreden met het verrichte werk van Tsunoda. Hoofd performance engineering Ben Waterhouse legt uit wat hem is opgevallen, en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "De testdag was erg productief. Beide auto's bleken betrouwbaar en ze legden in totaal meer dan 250 rondjes af. Het team heeft na een lang seizoen ook de hele dag op hoog niveau geopereerd. We hebben Yuki voor het eerst in onze auto gehad, terwijl Isack terugkeerde achter het stuur na zijn vrije training. De testitems die de prioriteit hadden, hebben we op beide auto's getest, waarbij beide coureurs een hoog niveau hebben bereikt. Ze hebben precies geleverd wat we vooraf hadden verwacht."

Uitstekende feedback

Waterhouse is vooral heel erg blij met het harde werk van Tsunoda. Voor de Japanner was het een belangrijke dag, en volgens de Red Bull-engineer heeft hij echt geleverd: "Yuki heeft op basis van een aantal tests uitstekende feedback geleverd over de banden van Pirelli voor 2025. Dat geeft ons waardevolle inzichten in wat Pirelli precies gaat veranderen voor volgend jaar."