'Verstappen moet reusachtig bedrag betalen voor superlicentie'

Max Verstappen veroverde dit jaar de wereldtitel in de Formule 1. Dat zorgt er ook voor dat zijn team Red Bull Racing een flink bedrag moet betalen voor zijn superlicentie. Aangezien Verstappen minder WK-punten heeft gescoord dan in 2023, hoeft men waarschijnlijk niet zo diep in de buidel te tasten.

Een coureur mag pas deelnemen aan de Formule 1 als hij een superlicentie heeft. Deze superlicentie is echter niet gratis, want de FIA brengt elk jaar een bepaald bedrag in rekening dat men moet betalen. Dit bedrag bestaat uit een standaarddeel, en een gedeelte dat oploopt per behaald WK-punt in het voorgaande seizoen. Volgens Speedcafe ligt het standaardgedeelte voor 2025 op 11.453 euro. Volgens het medium moet Red Bull ongeveer 1,021 miljoen euro betalen voor Verstappens superlicentie.

Het klinkt als een groot bedrag, maar het ligt aanzienlijk minder hoog dan voor dit seizoen. Verstappen scoorde vorig jaar veel meer WK-punten, waardoor Red Bull voorafgaand dit seizoen zo'n 1,3 miljoen euro moest betalen. Bij het team van McLaren zullen ze voor 2025 veel meer geld kwijt zijn aan de superlicenties. Aangezien Lando Norris en Oscar Piastri het dit jaar beter deden dan in 2023, moet McLaren de portemonnee trekken. Volgens Speedcafe staat het bedrag voor Norris op 876.204 euro kwijt, en voor Piastri 686.715 euro. Voor debutanten Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en Jack Doohan geldt het standaardbedrag van 11.453 euro.