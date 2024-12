Marko waarschuwt Verstappen: "Sommige stewards zijn strenger"

Max Verstappen liep afgelopen weekend een tijdstraf op bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hij kreeg niet alleen een tijdstraf, maar ook twee strafpunten op zijn superlicentie. Verstappen staat nu op acht strafpunten, en Helmut Marko waarschuwt hem nu voor een schorsing.

Een coureur in de Formule 1 wordt geschorst als hij twaalf strafpunten heeft verzameld op zijn superlicentie. De regel is al geruime tijd van kracht, maar Kevin Magnussen was dit jaar de eerste coureur die tegen een schorsing aanliep. Verstappen staat nu op acht, en dat betekent dat hij in 2025 moet opletten. Als hij vroeg in het seizoen opnieuw wordt bestraft, dan kan hij worden geschorst. Dat kan hem slecht uitkomen in een mogelijke titelstrijd.

Emoties

Verstappen kreeg zijn straf voor een crash met Oscar Piastri in de eerste bocht. Een boze Verstappen liet vervolgens over de boordradio weten dat hij de straf nergens op vond slaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert op Verstappens woede bij de Duitse tak van Sky Sports: "Dat was niet heel diplomatiek, maar het waren ook gewoon emoties. Dan denk je niet zo diplomatiek. Misschien moeten ze niet alles uitzenden, want voetballers hebben ook geen microfoon opgespeld als ze spelen."

Schorsing

Marko maakt zich wel een beetje zorgen over het aantal strafpunten van Verstappen. De Oostenrijkse teamadviseur baalt van de inconsistentie van de stewards: "Max heeft ook weer twee strafpunten op zijn superlicentie gekregen en hij staat nu op acht. We moeten langzaam gaan uitkijken, want bij sommige stewards zijn de straffen strenger dan bij andere. Dat is het probleem dat iedereen heeft. Het is al vaker gezegd, maar meer consistentie zou goed zijn voor de sport."