Jos Verstappen looft 'volwassen' Max: "Hij fietste overal tussendoor"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een onrustig seizoen in de Formule 1. De rel omtrent Christian Horner zorgde voor veel ophef. Jos Verstappen vond dat Horner weg moest gaan, en daarmee zorgde hij voor extra onrust. Hij is trots op het feit dat zijn zoon Max tijdens deze periode rustig wist te blijven.

Red Bull-teambaas Christian Horner werd begin dit jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het zorgde voor een enorme rel, en Jos Verstappen vond dat de Brit weg moest gaan. Max Verstappen bemoeide zich niet met het lot van zijn teambaas, en hij focuste zich volledig op zijn werkzaamheden. Ondanks alle onrust wist Verstappen de eerste races van het seizoen te winnen, het was de opmaat naar zijn vierde wereldtitel.

Volwassenheid

Nu het seizoen erop zit, kijkt Jos Verstappen uitgebreid terug op dit jaar. De vader van de wereldkampioen looft hem voor het feit dat hij rustig bleef ondanks alle druk. In een interview met Het Laatste Nieuws wordt hij gevraagd naar de rel omtrent Horner: "Iedereen weet wat er is gebeurd. En ja, ik zei op een bepaald moment dat Horner weg moest. Dat was niet gemakkelijk voor Max. Enerzijds omdat hij zijn vader niet wil afvallen, en anderzijds omdat hij ervoor moest zorgen dat het team bleef functioneren. Maar hij fietste overal tussendoor. Je moet het maar doen. Dat is volwassenheid: aanvoelen hoe je met dingen moet omgaan."

Knuffelbeer

Verstappens rust viel dit jaar veelvuldig op. Vader Jos is daar heel erg trots op. Gevraagd of eenzelfde situatie bij hem vroeger uit de hand was gelopen, moet Jos Verstappen lachen: "Als je mij met Max vergelijkt, dan mag je alles zeggen! Je hebt gelukt. Ik zou erin geramd zijn. Max heeft ook veel van zijn moeder Sophie. Die zachte aard, het lieve. Ja, die 'goede' kant. Ik weet dat je dat niet altijd ziet op het circuit, maar als mens is Max heel zacht. Mooi toch, dat hij van zijn ouders het beste meekreeg? Van mij heeft hij dat felle, die drift. Zodra hij zijn helm opzet, verandert hij in een leeuw. Dat was al zo in de karts, toen hij nog een kind was. Van Sophie heeft hij die zachte aard. Thuis is hij een knuffelbeer."