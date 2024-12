De Formule 1-coureurs van 2024: Jack Doohan, vervroegd debuut

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel één: Jack Doohan, de man die vervroegd zijn Grand Prix-debuut mocht maken.

Naam: Jack Doohan (Australië, 20 januari 2003)

Eindklassering 2024: vierentwintigste

WK-punten: 0

Beste klassering: vijftiende (Abu Dhabi)

Opvallende overstap pakt goed uit

De Australische coureur Jack Doohan maakte in 2022 de opvallende overstap van het Red Bull Junior Team naar de Alpine Driver Academy. Doohan had namelijk het idee dat hij zich in het opleidingstraject van de Franse renstal beter kon ontwikkelen tot een allround-coureur en een betere kans had om de koningsklasse te bereiken. En inmiddels moeten we toegeven dat de 21-jarige rijder - zeker wat betreft laatstgenoemde reden - de juiste keuze heeft gemaakt. Doohan, die dit jaar fulltime reservecoureur was van Alpine en al meermaals een vrije trainingen en F1-tests afwerkte in een bolide van het Franse team, mocht in Abu Dhabi afgelopen weekend vervroegd zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport.

Vervanger van Ocon in Abu Dhabi

Esteban Ocon vertrok, al dan niet gedwongen, na de Grand Prix van Qatar bij Alpine, zodat hij tijdens de post-season test alvast zijn eerste meters voor zijn nieuwe werkgever, Haas, kon rijden. Hierdoor mocht Doohan, die in 2025 sowieso al de vervanger zou gaan worden van Ocon, tijdens de seizoensafsluiter al in actie komen voor de formatie uit Enstone-Viry. Volgens geruchten zou de Australiër als het ware 'getest' worden door Alpine-adviseur Flavio Briatore. De Italiaan zou naar verluidt niet zo gecharmeerd zijn van Doohan en zou liever Franco Colapinto als teamgenoot van Pierre Gasly willen zien in 2025. Volgens Alpine-teambaas Oliver Oakes was dit echter niet waar en was Doohan, die het zelf ook niet als een toelatingstest zag, in de bolide gezet om zich voor te bereiden op zijn debuutjaar.

Lastig weekend

Het weekend verliep in ieder geval niet heel erg lekker voor de man uit Australië. Na twee negentiende plaatsen op vrijdag leek Doohan tijdens de derde training op zaterdag een stap te hebben gezet. Hij was slechts een aantal honderdsten langzamer dan teamgenoot Gasly, maar tijdens de kwalificatie was hij weer flink langzamer dan zijn Franse teamgenoot. Doohan eindigde op P20 en was 1,2 seconden langzamer dan Gasly, die met zijn A524 de vijfde tijd noteerde.

Ook tijdens het begin van de race was het verschil groot. Gasly kwam na zijn stop direct achter Doohan terecht die nog moest stoppen. Tijdens de tweede stint kon de Australiër het tempo van Gasly soms bijhouden, maar meer dan P15 zat er niet in voor de debutant. Als je puur kijkt naar de resultaten, is het een zeer teleurstellend debuut, maar er moeten wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Hij maakte namelijk zijn debuut in de koningsklasse en moest dealen met de berichten in de media over zijn zogenoemde toelatingstest. Bovendien is het de vraag of de Alpine-bolide van Doohan dezelfde was als die van Gasly. Ocon hintte meerdere malen op een verschil tussen de twee A524's en misschien moest Doohan daar ook wel mee dealen.

2025

Hij was zelf in ieder geval, ondanks kramp in zijn duimen aan het einde van de race, te spreken over zijn debuut. Doohan had naar eigen zeggen veel geleerd en nu moet hij volgend jaar naast Gasly gaan laten zien dat hij een plekje in de koningsklasse verdient. Al is het nog wel even afwachten of de flamboyante Briatore niet toch ineens besluit om Doohan nog voor zijn debuutjaar te laten vervangen.