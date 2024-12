Perez weigert te denken aan zelfgekozen pensioen

Sergio Perez heeft waarschijnlijk zijn laatste race voor Red Bull Racing gereden. De toekomst van de Mexicaan is onzeker, en Christian Horner stelde eerder al dat Perez ook zijn eigen conclusies kan trekken. Perez lijkt daar echter helemaal geen zin in te hebben.

Perez kende dit seizoen een enorm teleurstellend seizoen in de Formule 1. Hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden, en hij maakte zeer veel fouten tijdens het seizoen. Vandaag overlegt de Red Bull-top dan ook over zijn toekomst. Het is geen geheim meer dat er wordt gesproken over op welke manier beide partijen uit elkaar kunnen gaan. Eerder stelde Red Bull-teambaas Horner al dat Perez ook zijn eigen conclusies kan trekken.

Perez lijkt daar echter geen zin in te hebben. Na de race in Abu Dhabi had hij bevestigd dat er wordt gesproken over de manier waarop ze uit elkaar gaan, maar hij wees ook op het feit dat hij een contract heeft. In gesprek met de internationale media wordt hij geconfronteerd met het feit dat er gesprekken gaande zijn over een opvolger: "Dat moet je aan de bazen van Red Bull vragen. Alles wat ik kan zeggen, is dat ik een contract heb. Ik heb halverwege het jaar getekend om de komende twee seizoenen voor het team te rijden. We zullen zien wat er gebeurt en hoe de gesprekken verlopen. We praten om te kijken wat het beste is voor de toekomst." Als Perez wordt gevraagd of hij zijn eigen conclusies gaat trekken, zoals Horner zei, is hij duidelijk: "Nee."