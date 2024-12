Deze coureurs komen in actie tijdens de post season test

Op het circuit van Yas Marina wordt vandaag de laatste Formule 1-sessie van het jaar verreden. Alle teams komen vandaag in actie tijdens de post season test. Alle teams zetten twee coureurs in, en er zullen veel nieuwe gezichten op de baan verschijnen. Een aantal coureurs debuteert ook voor hun nieuwe werkgever.

Alle teams zetten vandaag twee coureurs in tijdens de test. Eén auto zal worden bestuurd door een rookie, oftewel een coureur met niet meer dan twee Grands Prix achter zijn naam. De tweede auto moet worden bestuurd door een coureur die beschikt over een superlicentie. Met deze auto wordt er een bandentest afgewerkt voor Pirelli. Rondetijden zeggen dus niets tijdens deze test. Het gaat er vooral om om meters te maken. Toch zorgt de test vaak voor interessante beelden.

Red Bull

Bij het team van Red Bull Racing hoeven wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Perez niet in actie te komen. De bandentest zal namelijk worden afgewerkt door Yuki Tsunoda. De VCARB-coureur wil laten zien wat hij in zijn mars heeft, maar de test lijkt vooral voort te zijn gekomen uit de samenwerking met Honda. De rookietest zal worden afgewerkt door Red Bull-junior Isack Hadjar. Hij reed vrijdag ook al de eerste vrije training voor Red Bull.

McLaren

Bij constructeurskampioen McLaren moeten Lando Norris en Oscar Piastri weer aan de bak. De twee coureurs hebben een paar dagen feest kunnen vieren, maar zullen nu allebei een dagdeel in actie gaan komen. De tweede McLaren wordt bestuurd door IndyCar-coureur Patricio O'Ward. De Mexicaan is aan het team verbonden als reservecoureur, en hij reed dit jaar ook al een vrije training in zijn thuisland. Hij heeft vaker rookietests gereden voor McLaren.

Ferrari

Bij Ferrari komt Lewis Hamilton nog niet in actie voor zijn nieuwe werkgever. Hij neemt uitgebreid afscheid van Mercedes, en Charles Leclerc neemt de bandentest dan ook voor zijn rekening. Ferrari heeft twee coureurs aangewezen voor de rookietest. Arthur Leclerc mag na zijn trainingsdebuut op vrijdag nu een halve dag gaan testen. Het tweede dagdeel is gereserveerd voor WEC-coureur Antonio Fuoco.

Mercedes

Bij Mercedes verschijnt de line-up voor 2025 aan de start van de post season test. George Russell zal de bandentest gaan afwerken, terwijl Andrea Kimi Antonelli weer een kans krijgt om ervaring op te doen. De jonge Italiaan miste afgelopen weekend de Formule 2-races door ziekte, maar het is de verwachting dat hij nu wel kan rijden. Lewis Hamilton is niet meer aanwezig, hij neemt afscheid van het Mercedes-personeel en de sponsors.

Aston Martin

Bij het team van Aston Martin krijgen vaste coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll vrijaf. Het team heeft laten weten dat Felipe Drugovich en Jak Crawford in actie zullen komen. Drugovich reed vrijdag al een vrije training voor het team, en hij zal de bandentest gaan rijden. Het Amerikaanse talent Crawford is verbonden aan Aston Martin en hij maakt zijn debuut tijdens de rookietest.

VCARB

Bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB zitten er geen verrassingen achter het stuur. Liam Lawson mag zijn laatste meters van het jaar gaan maken tijdens de bandentest, en Ayumu Iwasa rijdt de rookietest. Iwasa reed dit jaar al twee vrije trainingen en hij maakt onderdeel van de opleidingsploeg. Hij reed vorig jaar ook al de post season test voor de Italiaanse renstal.

Alpine

Bij het team van Alpine komen er alleen jonge coureurs in actie. Jack Doohan debuteerde afgelopen weekend in de Formule 1, en hij zal de bandentest voor Alpine gaan afwerken. De Franse renstal heeft ervoor gekozen om een andere coureur in te zeten als rookie. Paul Aron zal zijn eerste meters voor het team gaan maken. Hij werd vorige week gepresenteerd als reservecoureur, en maakt vandaag zijn debuut tijdens de rookietest.

Haas

Bij het team van Haas maakt Esteban Ocon zijn eerste meters. De Fransman reed dit jaar voor Alpine, maar vanaf 2025 is hij Haas-coureur. Alpine had hem voor de laatste Grand Prix aan de kant geschoven, waardoor hij deze test kan rijden. De rookietest wordt enigszins verrassend afgewerkt door Ryo Hirakawa. De Japanner reed vrijdag een vrije training voor McLaren, en nu test hij voor Haas. Hij is verbonden aan Toyota, de technische partner van Haas. Oliver Bearman is geen rookie meer, en hij kan dus niet testen.

Sauber

Het team van Sauber kiest ervoor om de nieuwe line-up voor 2025 in te zetten. Nico Hülkenberg heeft toestemming van Haas gekregen om deze test te rijden. Hij krijgt gezelschap van kersvers Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto. De Braziliaan maakt tijdens de rookietest zijn eerste meters voor Sauber. Hij maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 bij het Zwitserse team.

Williams

Bij het team van Williams komen Carlos Sainz en Luke Browning in actie. Sainz nam zondag afscheid van Ferrari, en gisteren reed hij zijn eerste meters voor Williams tijdens een filmdag. Vandaag rijdt hij de bandentest voor het Britse team. De rookietest wordt afgewerkt door Browning. Hij reed vrijdag ook de eerste vrije training, en gister werd bekend dat hij een Formule 2-contract heeft getekend voor 2025.