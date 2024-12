"Verstappen verdedigt Perez: "Hij is geen idioot"

Sergio Perez heeft in Abu Dhabi waarschijnlijk zijn laatste race voor Red Bull Racing gereden. De Mexicaan kende een rampzalig seizoen, maar hij krijgt ook steun. Max Verstappen neemt het voor hem op en hij stelt dat mensen erg hard voor Perez zijn geweest.

Perez kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij worstelde met zijn auto en zijn vorm, en zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was reusachtig. Verstappen pakte dit jaar de wereldtitel met 437 WK-punten, terwijl Perez slechts achtste werd met 152 WK-punten. Vandaag vergadert de Red Bull-top over de toekomst van Perez, en het is de verwachting dat er later deze week duidelijkheid komt over zijn toekomst.

Geweldige kerel

Max Verstappen stelde in Abu Dhabi al dat hij altijd prettig heeft samengewerkt met Perez. Hij blijft positief over de Mexicaan als hij door de internationale media wordt gevraagd of hij volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt: "Ik weet het niet, dat is aan het team. Ik heb altijd heel goed samengewerkt met Checo. Hij is een geweldige kerel, echt waar. Het komt zelden voor dat je zo'n teamgenoot hebt. Hij was altijd erg goed en om eerlijk te zijn gewoon een aardige vent."

Geen idioot

Red Bull kende dit jaar de nodige problemen, en daar heeft Perez mogelijk last van gehad. Als Verstappen wordt gevraagd of dat het geval is, reageert hij duidelijk: "Honderd procent. Ik werk elk weekend met hem samen, week in, week uit. Ik vind dat mensen erg hard voor hem zijn geweest. Sommige weekenden hadden misschien beter kunnen zijn, maar mensen zijn heel hard voor hem geweest. Hij is geen idioot. Hij werd altijd beschouwd als een geweldige coureur. Het is moeilijk geweest, maar het ook moeilijk geweest voor iedereen in het team, omdat het soms heel moeilijk was om in de auto te rijden."