Wolff denkt dat Hamilton afscheidsrace had kunnen winnen

Lewis Hamilton nam afgelopen weekend afscheid van het team van Mercedes. Na een mislukte kwalificatie moest hij een enorme inhaalrace rijden. Teambaas Toto Wolff is trots op zijn samenwerking met Hamilton, en hij denkt dat de Brit had kunnen winnen zonder slechte kwalificatie.

Hamilton viel op zaterdag al af in Q1. Hij was door Mercedes laat de baan opgestuurd, waarna hij over een paaltje heen reed. Het paaltje was vlak daarvoor geraakt door Kevin Magnussen, en kwam vast te zitten onder de wagen van Hamilton. Op het circuit van Yas Marina begon Hamilton in het achterveld, maar al snel had hij zicht op WK-punten. In de laatste ronde passeerde hij teamgenoot George Russell, en kwam hij als vierde over de streep.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking. Hij laat aan de internationale media weten dat er veel meer mogelijk was geweest in Abu Dhabi: "Ik probeer het altijd analytisch te bekijken, en als het paaltje niet in de weg had gelegen, dan denk ik dat Lewis voor de zege had kunnen vechten. Ik blijf dat denken." Hamilton sloot zijn Mercedes-tijdperk met een lastig seizoen af, maar Wolff blijft trots: "We hebben zoveel zeges en successen gehad, dat de laatste paar races het gevoel niet veranderen. Hij reed vandaag als een wereldkampioen. Hij startte als zestiende, ging langzaam door het veld heen, koos voor de lange adem en reed weg bij de Red Bull. Het was een statement van een kampioen."