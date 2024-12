Horner blikt terug op rel: "Het was een zware tijd"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een seizoen met veel ups en downs. Het jaar begon met een enorme rel omtrent teambaas Christian Horner. De Brit blikt nu terug op deze periode en hij stelt dat het een zeer zware tijd was. Hij heeft geleerd wie zijn echte vrienden zijn.

Red Bull hoopte op een rustige winterperiode. Niets bleek minder waar te zijn, want begin dit jaar belandde ze in een grote rel. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en het Red Bull-concern kondigde een onafhankelijk onderzoek aan. Horner werd vlak voor de start van het seizoen vrijgesproken, maar het bleef onrustig binnen het team.

Zware tijd

Nu het seizoen erop zit, kan Horner er rustig op terugkijken. De Red Bull-teambaas stond enorm onder druk en in een interview met Viaplay legt hij uit wat de impact hiervan was: "Het was een zware tijd. In alle moeilijke tijden leer je wie je echte vrienden zijn en wie niet. Je moet dicht bij jezelf blijven. Ik heb een geweldig team. Elke keer als ik de garage inloop, blijft al het andere achter ons."

Vertrek

Het leek er begin dit jaar zelfs op dat Horner door de beschuldigingen niet verder kon gaan bij Red Bull. Hij ontving zeer veel kritiek, onder meer van Jos Verstappen. Gevraagd of een vertrek bij Red Bull serieus werd overwogen, reageert Horner ontkennend: "Nee, dat heb ik nooit overwogen. Alles ging grotendeels zoals normaal." Ook in zijn omgeving heeft Horner niets gemerkt van onrust: "Ik heb een geweldige familie en een prachtige vrouw. Dan blijf je wie jezelf bent."