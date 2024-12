Verstappen lacht om strafpunten: "Dan heb ik vaderschapsverlof!"

Max Verstappen sloot zijn vierde kampioensjaar af met een tegenvallende race in Abu Dhabi. Hij raakte Oscar Piastri bij de start en dit leverde hem een tijdstraf én strafpunten op. Verstappen grapt dat een schorsing hem vaderschapsverlof kan gaan geven in 2025.

Verstappen tikte bij de start de McLaren van Piastri aan. De coureurs spinden, en de stewards bekeken de zaak. Ze wezen Verstappen aan als schuldige en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Na de race bleek dat Verstappen naast een tijdstraf ook twee strafpunten op zijn superlicentie heeft gekregen. Dit zorgt ervoor dat hij nu op acht strafpunten staat, een schorsing volgt bij twaalf strafpunten.

Dat betekent dus dat Verstappen in het nieuwe seizoen goed moet opletten. De wereldkampioen maakt zich hier echter niet zo druk om. In gesprek met Motorsport.com lacht hij om de straf: "Ik verwachtte misschien wel een straf van twintig seconden, dertig seconden of een stop and go! Dat is misschien iets om richting volgend jaar te bespreken. Ik begrijp momenteel niets meer, maar het is allemaal prima. Ik ga me daar niet eens boos over maken. Dat is mijn tijd niet waard. Zoals gezegd: het belangrijkste is dat ik mijn excuses aan Oscar heb aangeboden." Hij maakt zich niet druk over een schorsing: "Maar misschien kom ik wel op twaalf als de baby wordt geboren, dan krijg ik vaderschapsverlof!"