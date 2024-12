Emotionele Hamilton neemt afscheid van Mercedes: "Dat maakt het vertrek zo lastig"

Lewis Hamilton heeft tijdens zijn Mercedes-periode afgesloten met een knappe inhaalrace in Abu Dhabi. De Brit startte vanaf P16 en kwam als vierde over de streep. Na de race is de zevenvoudig wereldkampioen zeer geëmotioneerd.

De 39-jarige Lewis Hamilton reed dit weekend zijn laatste Grand Prix voor het team van Mercedes. Hij zal volgend jaar de overstap maken naar Ferrari, waardoor er vandaag in Abu Dhabi een einde kwam de meeste succesvole combinatie ooit in de Formule 1. De Brit reed twaalf jaar voor de Silver Arrows, waarin hij zes rijders- en acht constructeurstitels wist te veroveren met zijn team, en deze periode wilde afsluiten met een goed resultaat.

Dit werd echter bemoeilijkt door zijn rampzalige kwalificatie van gisteren. Hierdoor moest Hamilton vanaf P16 komen, maar dat weerhield de zevenvoudig wereldkampioen er niet van om een goed resultaat te boeken tijdens de race op het Yas Marina Circuit. De Mercedes-rijder koos voor een andere strategie en die pakte goed uit. Op de harde band werkte Hamilton zich op richting de top zes, waarna hij op de mediumbanden aasde op meer. De vijfde plaats leek het maximaal haalbare te zijn, maar een fraaie inhaalactie op zijn teamgenoot George Russell aan het einde van de race in bocht negen zorgde ervoor dat 105-voudig Grand Prix-winnaar nog knap vierde werd.

"Het is inmiddels al geschiedenis"

Na de race was de zevenvoudig wereldkampioen zeer geëmotioneerd. Over de boordradio bedankte hij zijn team voor het geloof in hem en voor de historische reis die ze met elkaar beleefd hebben. Hij eindigde met: "I love you guys, I really do", waarna hij duidelijk in tranen was. Hamilton zou op het rechte stuk daarna een interview geven, maar besloot het interview over te slaan en rende in plaats daarvan naar de Mercedes-garage om afscheid te nemen van zijn team. Daarma verscheen hij wel voor de camera van Viaplay.

"Ik ben blij dat ik nog steeds overeind sta", antwoordt de man uit Stevenage op de vraag waar hij na de race als eerste door zijn gedacht ging. "Ik ben dankbaar dat ik teruggekomen ben. We hadden gisteren zo'n slechte kwalificatie en dat zorgde ervoor dat iedereen echt ik en iedereen om me heen echt in zak en as zaten. Ik heb zo hard gebeden dat we vandaag een race konden neerzetten waarin we naar voren konden rijden. Om uiteindelijk George in te halen en weer vooraan te eindigen, was erg speciaal voor mij", stelt de Brit, die ook nog ingaat op zijn emotionele boordradio.

"Tijdens de inlap speelde ik alles in mijn hoofd af wat we met elkaar hebben meegemaakt, dat was heel erg emotioneel. De komende periode zal ook erg emotioneel zijn, want we hebben zoveel meegemaakt met elkaar, zoveel bloed, zweet en tranen. Ik zal er voor altijd dankbaar voor zijn. Aan het einde van de race probeerde ik me dat allemaal te herinneren. Ik probeer me die momenten te herinneren in de cockpit, want die tijd behoort nu tot het verleden. Het is inmiddels al geschiedenis."

"Het is echt heel lastig"

Als Hamitlon vervolgens de vraagt krijgt hoe lastig het is om Mercedes te verlaten, ondanks dat het zijn eigen beslissing was, antwoordt de Brit als volgt: "Ja, het is echt heel lastig. Ik heb eerder al een keer team verlaten, maar we hadden niet hetzelfde succes en ik was veel jonger. Het was zo anders toen", doelt Hamilton op zijn vertrek bij McLaren in 2012. "De periode bij Mercedes was natuurlijk ook veel langer. We hebben de hoogste pieken en de diepste dalen meegemaakt samen. Je maakt dan zoveel mee met elkaar. Mensen krijgen kinderen, worden ziek, verliezen familieleden, en dat deel je allemaal met elkaar. Dat maakt het nog lastiger om hier te vertrekken. Ik vertrek hier niet omdat ik niet blij, want ik ga hier weg met onwijs veel liefde. Ik gun het team ook nog onwijs veel succes. Hopelijk laat ik het team nu ik vertrek ook goed achter", besluit de aanstaand Ferrari-coureur.