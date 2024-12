Perez hint op afscheid: "We voeren gesprekken"

Het lijkt erop dat Sergio Perez zijn laatste race voor Red Bull Racing heeft gereden. De Mexicaan staat onder druk, en de kans is groot dat er later deze week meer nieuws gaat volgen. Perez bevestigde na afloop van de race dat er gesprekken worden gevoerd met Red Bull over de toekomst.

Perez kende een rampzalige race in Abu Dhabi. Hij spinde na contact met Valtteri Bottas in de openingsronde, en hierbij raakte zijn auto beschadigd. Perez moest zijn RB20 naast de baan parkeren, en teleurgesteld droop hij af. De Formule 1-loopbaan lijkt voorbij te zijn. Red Bull lijkt hem te gaan vervangen en er gaan veel geruchten rond over gesprekken over hoe ze het contract gaan beëindigen.

Na afloop van zijn enorm korte race in Abu Dhabi werd Perez gevraagd naar deze verhalen. In gesprek met Viaplay kreeg hij de vraag of dit zijn laatste race voor Red Bull was: "Ik weet het nog niet. Ik heb voor volgend jaar een contract om te rijden, en we zijn in gesprek met het team om een overeenkomst te bereiken. Het zal gaan afhangen van de komende dagen om te zien wat er gaat gebeuren." Het is de verwachting dat Perez gaat vertrekken, in de afgelopen dagen gingen er geruchten rond over een mogelijke rol als Red Bull-ambassadeur voor hem.