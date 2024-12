Brown opgelucht na binnenhalen titel: "Was klaar om een hartaanval te krijgen"

Het team van McLaren heeft zich tijdens de slotrace van 2024 verzekerd van haar eerste constructeurskampioenschap sinds 1998. McLaren-CEO Zak Brown is opgelucht dat zijn team de titel heeft binnengehaald in Abu Dhabi, en stelt dat de twee uur tijdens de race zijn twee ergste uren van zijn leven waren.

McLaren heeft het lange tijd erg lastig gehad in de koningsklasse van de autosport. De Britse renstal stond voor het laats begin 2014 aan de leiding van het constructeurskampioenschap, maar daar kwam in 2024 na 3822 dagen eindelijk weer eens verandering in. Het team uit Woking moest echter wel van ver komen. Voorafgaand aan de zesde race van dit jaar - de Grand Prix van Miami - stond McLaren meer dan 100 punten achter op het dominante Red Bull Racing, maar een grote, succesvolle upgrade in Florida draaide de boel volledig om. Lando Norris en Oscar Piastri konden in de MCL38 vanaf dat moment wekelijks meestrijden om de pole positions, overwinningen en podiumplaatsen, en mede door de problemen bij Red Bull kon McLaren de achterstand goedmaken.

In Bakoe grepen ze na een zwaarbevochten zege van Piastri de leiding in het constructeurskampioenschap, en al snel hadden ze een mooie voorsprong op Red Bull en Ferrari te pakken. Tijdens de laatste races van 2024 moest McLaren toch rekening houden met Ferrari, waardoor de strijd pas beslist zou worden in Abu Dhabi.

Op het Yas Marina Circuit moest de Britse renstal een voorsprong van 21 punten verdedigen ten opzichte van Ferrari, en dat lukte. Norris was snel genoeg om weg te rijden bij Sainz en Leclerc, waardoor McLaren, ondanks een lastige race voor Piastri, genoeg punten scoorde om de eerste constructeurstitel sinds 1998 binnen te halen.

"Ergste twee uur van mijn leven"

Na de race is McLaren-CEO Zak Brown enorm opgelucht. "Dat waren veruit de ergste twee uur van mijn leven", stelt de Amerikaan tegenover Sky Sports. "Lando reed briljant. De race die hij reed, daarmee heeft hij ons gered. Hij maakte geen fouten. We maakten ons wel zorgen over safety cars, al maakte ik me zorgen over alles. Hij reed feilloos. Wat Oscar bij de start overkwam was jammer, maar het team was foutloos. Ze voerden de pitstops geweldig uit. En ik denk dat ik de enige was die ongeveer twee uur lang klaar was om een ​​hartaanval te krijgen."

Volgens Brown is het succes van McLaren ook vooral te danken aan teambaas Andrea Stella. De Amerikaan spreekt vol lof over hem. "Hij is gewoon een ongelofelijke leider", aldus de McLaren-CEO. "Hij leidt door het goede voorbeeld te geven, hij geeft mensen macht, hij is erg technisch en hij pusht iedereen om het beste uit zichzelf te halen. En dat is wat je vanavond zag."

"Ik zou niet tegen hem wedden"

Ook kijkt Brown alvast uit naar volgend jaar en het doel is duidelijk: "Volgens jaar willen we opnieuw het constructeurskampioenschap winnen en willen we het kampioenschap bij de coureurs pakken. Ik laat Oscar en Lando dat maar uitzoeken." Volgens Norris zal 2025 zijn jaar gaan worden, en Brown spreekt dat zeker niet tegen. "Hij gaat alles geven wat hij heeft. En gezien het momentum waarin hij zit, zou ik niet tegen hem wedden."