Piastri blij: "Max heeft direct zijn excuses aangeboden"

Het team van McLaren pakte vandaag in Abu Dhabi de constructeurstitel. Oscar Piastri kon zijn team echter niet helpen na een incident met Max Verstappen in de eerste bocht. Piastri was blij met de titel, en hij stelt dat Verstappen zijn excuses heeft aangeboden.

Piastri startte de race op de tweede plaats, maar bij de start kwam hij direct de Red Bull van Verstappen tegen. De Nederlander zag zijn kans, maar raakte de McLaren op het achterwiel. Beide coureurs spinden, en Verstappen werd als schuldige aangewezen. Uiteindelijk kreeg Piastri ook een straf, aangezien hij na de Virtual Safety Car tegen Franco Colapinto was aangereden.

Titel

Piastri kwam uiteindelijk als tiende over de streep, en hij kon meedoen met het titelfeestje van McLaren. De Australiër meldde zich bij Sky Sports: "Het was een aardig tegenvallende race, maar het belangrijkste is dat we vandaag de constructeurstitel hebben gepakt. Alle credits naar het team voor wat ze hebben bereikt dit jaar. Ik kan niet trotser op ze zijn. Ik ben heel erg blij met het werk van dit jaar. Het is fijn dat we het voor elkaar hebben gekregen."

Verstappen

Vanzelfsprekend besprak Piastri na afloop ook direct het incident met Verstappen. De Australische coureur stelt dat ze het al hebben uitgesproken. Gevraagd of Verstappens move te optimistisch was, reageert hij bevestigend: "Waarschijnlijk wel. Maar hij kwam maar me toe en hij heeft direct zijn excuses aangeboden. De stewards vonden het ook een straf waard. Volgend jaar gaan we er weer voor. Het was natuurlijk een zware race, maar we hebben ons hoofddoel bereikt en dat is wat telt."