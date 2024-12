Dag 3 in Abu Dhabi: Het waardige afscheid van Lewis Hamilton

Op het circuit van Yas Marina werd gisteren de Grand Prix van Abu Dhabi verreden. Het was een seizoensfinale vol emoties. McLaren greep voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel, maar de meeste aandacht ging echter uit naar Lewis Hamilton. Hij nam afscheid van Mercedes, het team waar hij geschiedenis meeschreef.

Al ver voor de start van de Grand Prix van Abu Dhabi werd duidelijk dat de Formule 1 iets in gedachten had. Uit de documenten van de FIA bleek dat niet alleen de top drie, maar ook Lewis Hamilton zich moest melden op het rechte stuk. Er werd een speciaal bordje voor zijn Mercedes-afscheid neergezet, en Terry Crews was ingevlogen om een speciaal interviewtje te houden. Toen Nico Rosberg klaar was met het interviewen wilde hij overschakelen naar Crews, maar de vogel was gevlogen.

Hamilton was namelijk niet meer te vinden op het rechte stuk of in het parc fermé. Hij was naar de pitbox van Mercedes gegaan, om afscheid te nemen van de mannen en vrouwen met wie hij jarenlang heeft samengewerkt. Hij deelde knuffels uit, bedankte de monteurs en hij nam de tijd om met iedereen op de foto te gaan. Hamilton, die normaal dol is op een showtje, gaf het team de voorkeur boven een praatje voor de televisiekijker.

Het feit dat Hamilton afscheid ging nemen van Mercedes, hing al bijna een jaar in de lucht. In januari maakte Hamilton bekend dat hij gaat overstappen naar Ferrari. Hij kon een seizoen lang een soort afscheidstournee houden, maar dat gebeurde niet. Hamilton ging door een soort hel, want zijn Mercedes was regelmatig een onbestuurbare bolderkar. Hij gaf zelfs toe dat hij na Brazilië afscheid wilde nemen, hij was er helemaal klaar mee.

Geen fanfare

Hamilton zette de knop echter nog één keer om. In de laatste triple header van het seizoen ging hij er nog vol voor, al ging het nog niet naar wens. Uitgerekend in zijn laatste weekend met Mercedes reed hij een rampzalige kwalificatie, hij raakte een losgeraakt paaltje waardoor hij niet door Q1 kwam. Teambaas Toto Wolff nam het daarna op voor zijn coureur en goede vriend, ze gingen er alles aan doen om Hamilton een waardig afscheid te geven.

Op zondag was er geen groot spektakel. Er stond geen fanfare klaar om Hamilton uit te zwaaien, er stond geen horde celebs in de pitbox en Hamilton had ook geen extreem speciale livery gekregen. Het was allemaal redelijk minimalistisch, op zijn auto stonden de namen van een aantal trouwe fans en het team gaf hem een paar keer een applaus. Het was een mooi en passend moment, ook omdat Hamilton zich enorm dankbaar toonde.

Overdreven?

Er was veel kritiek op de manier waarop het afscheid in beeld werd gebracht. Hamilton neemt immers geen afscheid van de Formule 1, hij wisselt enkel van team. Op sociale media vroegen mensen zich af waarom uitgerekend Hamilton een afscheid kreeg van de Formule 1 na de race. Hij nam geen afscheid, onder meer Valtteri Bottas en Kevin Magnussen deden dat wel. Die coureurs moesten het echter doen met een erehaag en een knuffel van de kids. Niemand op televisie zag het, want de andere verhaallijnen waren interessanter. Daarnaast had Hamilton deze keuze ook zelf gemaakt, dus was al die aandacht niet een beetje overdreven?

Het simpele antwoord op die vraag is 'nee'. Het afscheid van Hamilton bij Mercedes is immers een moment met eeuwigheidswaarde. Zelden was een coureur zo innig verboden aan een team als Hamilton. Zelden boekte een coureur zoveel successen in dienst van een team. Het oogde een beetje overdreven, maar er kwam een tijdperk ten einde. Hamilton werd zes keer wereldkampioen met Mercedes, hij verbrak alle records en hij zorgde samen met Mercedes voor veranderingen.

Iconisch

Hamilton en Mercedes is één van de meest iconische combinaties in de geschiedenis van de sport. Waar Michael Schumacher altijd in het Ferrari-rood zal worden geportretteerd, zal Hamilton altijd in verband worden gebracht met de Zilverpijlen. Hij gaat nu rijden voor Ferrari, maar Mercedes blijft zijn thuis. Wolff zei het na de race al: Hamilton blijft onderdeel van de familie.

Hamilton is Mercedes, ook al rijdt hij straks voor Ferrari. Het is iets wat in de sportwereld wel vaker te zien is. Lionel Messi is bijvoorbeeld FC Barcelona, terwijl hij ook voor PSG speelde. Hamiltons afscheid was dan ook niet overdreven, het was een historisch moment. Nee, hij stopt niet. En nee, zijn afscheid is vast ook niet definitief. De Formule 1 maakt nu een grote verandering mee, en Hamilton deed dat mooi. Het Mercedes-personeel zal de foto met Hamilton bewaren, en dat is niet gek. Met Hamiltons vertrek eindigt definitief een stukje Formule 1-geschiedenis. In 2025 begint hij aan een nieuw hoofdstuk, en daar kijkt elke liefhebber naar uit.