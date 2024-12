Verstappen ontkent geruchten over sabbatical

De laatste tijd werd er steeds vaker gesproken over een eventuele Formule 1-sabbatical van wereldkampioen Max Verstappen. Ook zijn vader Jos had hier een aantal weken geleden al op gehint, maar dit is volgens de Red Bull-rijder absoluut niet het geval.

Max Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar wat hij daarna gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. De Nederlander heeft altijd gezegd dat de records hem niet zoveel uitmaken en dat hij ook op een bepaald moment niet langer zoveel van huis wil zijn. Zijn vader Jos zei een aantal weken geleden in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat hij nog niet weet waar de toekomst van zijn zoon ligt en sloot een toekomstige sabbatical niet uit.

De laatste weken zijn die geruchten toegenomen, en die werden versterkt door het nieuws dat Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet een kind zullen krijgen. Na de kwalificatie in Abu Dhabi wordt de viervoudig wereldkampioen hier dan ook naar gevraagd door de internationale media. Zijn antwoord is zeer duidelijk: "Nee, eerlijk gezegd heb ik nooit overwogen om er een jaar tussenuit te gaan. Daar denk ik niet aan", stelt Verstappen, die wel weet dat het krijgen van een kind soms zal zorgen voor minder tijd voor andere dingen. "Ik heb het al een beetje gedaan, dus het is onderdeel van mijn DNA. Ik denk dat het helemaal goed is. Ik weet dat de baby hoe dan ook in goede handen zal zijn. Je concentreert je op het racen en je gaat terug naar je familie. Zo gaat dat. Ik blijf mijn hobby's uitvoeren, maar natuurlijk heb ik soms wat minder tijd voor bepaalde dingen."