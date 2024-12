Alonso haalt uit naar FOM: "Ze moeten verkopen dat ik de chagrijnige man ben"

Aston Martin-coureur Fernando Alonso kwalificeerde zich op het Yas Marina Circuit op de achtste plaats. Na de sessie haalt hij uit naar Formula One Management (FOM), die hem in zijn ogen willen neerzetten als een chagrijnige man.

Fernando Alonso maakte in 2023 de overstap van Alpine naar Aston Martin, en dit bleek een uitstekende keuze te zijn. De Spanjaard finishte in 22 Grands Prix negentien keer in de punten en stond achtmaal op het podium. Hij eindigde op de vierde plaats in het kampioenschap met 206 punten en was zeer te blij met zijn eerste jaar bij het team van Lawrence Stroll. In 2024 is echter alles anders: Aston Martin heeft enorm veel problemen en heeft moeite om überhaupt in de top tien te komen.

Frustratie bij Alonso

Dit heeft bij de tweevoudig wereldkampioen, die tot dusver 68 punten wist te scoren, tot enorm veel frustraties gezorgd. Hij uitte al meerdere malen kritiek op zijn team in de media en ook over de boordradio kan de man uit Oviedo soms fel van leer trekken. Alonso heeft een lange lijst met beroemde radioberichten waarin hij zijn ongenoegen richting een andere coureur of zijn team uit, en daar kwam er dit weekend weer één bij. Tijdens de eerste vrije training was Alonso opnieuw niet te spreken over zijn AMR24, en deze kritiek stak hij niet onder stoelen of banken: "Dit is de slechtste auto die ik ooit gehad heb en dit was de slechtste voorbereiding ooit met het verkeer. Volgende keer doe ik zelf wel mijn eigen out lap."

"De FOM heeft dit probleem met mij"

Ondanks het feit dat de 43-jarige ontevreden was, wist hij zich vandaag toch op de achtste positie te kwalificeren. Als Alonso na de kwalificatie gevraagd wordt of de trainingen op vrijdag in Abu Dhabi het dieptepunt van zijn seizoen waren, slaat de Spanjaard een hele andere richting in en haalt hij keihard uit naar de FOM. "Ik had gewoon last van verkeer", begint de 32-voudig Grand Prix-winnaar. "Het was een frustratie die opbouwde. Maar ja, zoals gewoonlijk, sommige opmerkingen zijn goed, sommige opmerkingen zijn slecht, maar FOM heeft dit probleem met mij, met slechte opmerkingen. Maar ik ben daar blij mee. Het is hun werk."

"Vrijdag zei ik ook positieve dingen, maar zoals ik al zei, FOM moet verkopen dat ik de chagrijnige man ben", vervolgt Alonso. "Ze hebben het jarenlang geprobeerd en het zal ze niet lukken. Ik heb het niet naar mijn zin gehad tijdens de training, maar ik denk dat al deze gesprekken heel privé zijn met je engineer. Je probeert soms verschillende dingen. Je hebt het over wat out-lap-voorbereidingen, waar ik het misschien niet eens ben met de engineers. De engineers willen het dan toch proberen, het werkt niet. Dus je zegt tegen ze: 'Wauw, dit weet je al, we wisten het van tevoren', of zoiets. Maar als je niet al die context achter de hand hebt en je zendt dan alleen die boordradio uit, dan is dat gewoon niet correct. Maar zo doen ze het nu eenmaal."