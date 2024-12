Marko hint op exit Perez: "Kijken naar een oplossing"

De kans is zeer groot dat Sergio Perez dit weekend zijn laatste Grand Prix voor Red Bull rijdt. Perez staat onder druk, al stelt hij zelf dat hij gewoon een contract heeft. Teamadviseur Helmut Marko stelt dat er wordt gewerkt aan een oplossing waar beide partijen het mee eens zijn.

De prestaties van Perez vielen dit seizoen enorm tegen. Hij verlengde eerder dit jaar wel zijn contract, maar dat geeft hem geen zekerheid voor de toekomst. In de afgelopen dagen werd duidelijk dat Red Bull bezig is met het vertrek van Perez. Er wordt gesproken over verschillende opties. Zo zou Perez een ambassadeursrol bij Red Bull kunnen krijgen, maar hij kan ook gewoon weggaan met een flinke financiële compensatie op zak.

In de kwalificatie in Abu Dhabi noteerde Perez de tiende tijd. Na afloop werd Red Bull-adviseur Helmut Marko gevraagd naar de toekomst van Perez. Teambaas Christian Horner stelde eerder al dat Perez zijn eigen conclusies moet trekken. Als Motorsport.com aan Marko vraagt bij wie de bal ligt, is hij duidelijk: "We zijn nu aan het kijken naar een oplossing waar beide partijen uiteindelijk mee akkoord kunnen gaan." Als er wordt geopperd dat Perez een mooier afscheid verdient dat Daniel Ricciardo, reageert Marko veelzeggend: "Ja, maar dat ligt niet in onze handen. Beide partijen moeten uiteindelijk akkoord zijn."