Leclerc gaat voor constructeurstitel: "Ik geloof in wonderen"

Het team van Ferrari kan vandaag de constructeurstitel pakken, maar dan hebben ze wel een wonder nodig. Charles Leclerc kende een rampzalige kwalificatie, waardoor hij uit het achterveld moet starten. De Monegask houdt echter hoop, en hij gelooft in dat wonder.

Ferrari heeft een achterstand van 21 WK-punten op grote concurrent McLaren. Voorafgaand het weekend werden hun kansen als groot betiteld. Op vrijdag werd echter duidelijk dat het een zware strijd gaat worden, want Charles Leclerc liep na een batterijwissel tegen een gridstraf op. Het was voor hem belangrijk om een goede kwalificatie te rijden, maar in Q2 verloor hij zijn snelste tijd door een track limits-overtreding. Hierdoor moet hij vanuit het achterveld aan de race gaan beginnen. Concurrent McLaren staat met twee auto's op de eerste startrij.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz start als derde, maar hij heeft de Monegask nodig. Leclerc gaat niet opgeven, en hij klinkt hoopvol in gesprek met Motorsport.com: "Ik geloof in wonderen. Soms maakt dit ons leven zuur, dat is wel duidelijk. Met de gridstraf van tien plaatsen zou het al lastig worden, maar ik zie een kans om iets heel speciaals te doen, en daar ga ik mijn best voor doen. Ik blijf er in geloven tot de allerlaatste ronde, alles kan gebeuren."