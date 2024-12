Balende Verstappen vond eerste startrij realistisch

Max Verstappen moest in de kwalificatie in Abu Dhabi genoegen nemen met de vijfde tijd. De Nederlander had hoop op meer, maar uiteindelijk zat dit er niet in. Na afloop stelde Verstappen dat hij eigenlijk op de eerste startrij had moeten staan op het circuit van Yas Marina.

Verstappen oogde zeer snel in de kwalificatie. In het tweede gedeelte van de kwalificatie stapte hij zelfs eventjes uit, zo weinig zorgen maakte hij zich. In Q3 leek het voor Verstappen bijna fout te gaan, toen hij goed weg kwam bij een momentje in de laatste bocht. Hij noteerde wel de snelste tijd, maar in de tweede run lukte het niet. Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg waren allemaal sneller. Hülkenberg kreeg echter een gridstraf na de kwalificatie.

Verstappen is van mening dat er veel meer in had gezeten voor hem. De Nederlander laat aan Motorsport.com weten dat er qua pure snelheid meer mogelijk was: "Ik had op de eerste rij moeten staan, dus qua pure snelheid is het nog steeds niet slecht. Het gaat erom dat we onze problemen oplossen. Als we daarin slagen, dan vinden we meteen heel veel rondetijd, maar die dingen moeten we wel echt zien op te lossen. Het is nu alleen lastig om een goede compromis te vinden met de tools die we hebben." Verstappens tweede run ging niet naar wens, en de reden daarvoor was duidelijk. Na afloop van de kwalificatie verklaarde Verstappen deze mindere ronde: "We hebben de voorvleugel wat aangepast en dat heeft eigenlijk alles slechter gemaakt. Onderstuur, overstuur, ik had van van alles wat op verschillende plekken."