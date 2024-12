McLaren rekent zich nog niet rijk na gridstraf Leclerc

De teams van McLaren en Ferrari strijden dit weekend om de constructeurstitel. Bij Ferrari weten ze nu al dat het een zware klus gaat worden, aangezien Charles Leclerc een gridstraf heeft ontvangen van tien plaatsen. Andrea Stella wil zich echter nog niet rijk rekenen.

McLaren voert momenteel het constructeurskampioenschap aan met een voorsprong van 21 WK-punten op Ferrari. Men leek zich op te kunnen maken voor een spannende titelstrijd in Abu Dhabi, maar al na VT1 werd duidelijk dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Ferrari moest de energy store van Charles Leclerc verwisselen, en dat levert hem een gridstraf van tien plaatsen op voor de race van zondag.

Bij McLaren rekent men zich echter nog lang niet rijk. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het helemaal geen voordeel voor zijn team dat Leclerc een straf krijgt. Tijdens de persconferentie voor teambazen kreeg hij de vraag of dit de druk er een beetje afhaalt: "Nee, helemaal niet. Ik denk dat je dit antwoord wel verwachtte. Maar dit is niet het geval. We hebben het over Charles Leclerc. We hebben het over Ferrari. Het is een zeer sterke combinatie. Ik denk dat we zelfs met de straf niet verbaasd moeten zijn als we ze snel om de topposities zien vechten. Er verandert dus niets. We blijven kalm, gefocust en vol energie."