Deze rookies komen vandaag in actie in Abu Dhabi

De eerste vrije training op het circuit van Yas Marina staat op het punt van beginnen. In Abu Dhabi kunnen zes coureurs lekker rustig aan doen, aangezien ze nu niet in actie hoeven komen. Er komen zes rookies in actie, en daar zitten opvallende namen tussen.

Red Bull

Wereldkampioen Max Verstappen hoeft niet in actie te komen tijdens de eerste vrije training. Red Bull heeft ervoor gekozen om dit weekend voor de tweede keer een rookie in te zetten. Net als in Silverstone mag Isack Hadjar plaatsnemen in de RB20. De Franse coureur maakt onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en hij komt dit weekend ook in actie in de Formule 2. Hij maakt daar nog kans op de titel, en hij wordt gezien als een kanshebber voor een zitje bij VCARB. Een goede training kan belangrijk zijn voor zijn toekomst.

McLaren

Bij het team van McLaren neemt een zeer ervaren coureur plaats in de wagen van Oscar Piastri. Reservecoureur Ryo Hirakawa mag daar debuteren tijdens een Formule 1-weekend. De Japanner is fabriekscoureur voor Toyota in het WEC, en daar wist hij al veel successen te boeken. In 2022 won hij de 24 uur van Le Mans, en hij is sinds eind 2023 verbonden aan McLaren. Door zijn banden met Toyota zal hij ook in actie komen tijdens de post season test. Dan zal hij niet gaan rijden voor McLaren, maar voor Haas.

Ferrari

Het team van Ferrari zal tijdens de eerste vrije training voor een uniek moment gaan zorgen. Carlos Sainz zal zijn wagen namelijk gaan afstaan aan Arthur Leclerc. De Monegask is het jongere broertje van Ferrari's vaste coureur Charles Leclerc. De gebroeders Leclerc zullen samen de baan op gaan, en daarmee komt een droom uit. De jongere Leclerc reed vorig jaar in de Formule 2, maar dat was geen groot succes. Dit jaar racet hij in de ELMS en is hij aan Ferrari verbonden als ontwikkelingscoureur.

Aston Martin

Bij Aston Martin mag Felipe Drugovich weer in actie komen. De Braziliaan is de reservecoureur van het team, en hij werd in 2022 kampioen in de Formule 2. Drugovich is een ervaren rookie, want hij heeft in de afgelopen jaren al meerdere vrije trainingen gereden voor het team. Eerder dit jaar kwam hij ook al in actie tijdens het raceweekend in Mexico. Vandaag zal hij plaatsnemen in de auto van Lance Stroll.

VCARB

Bij het team van Visa Cash App RB komt de Japanner Ayumu Iwasa in actie. Hij maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Red Bull en hij reed dit jaar in de Japanse Super Formula. Iwasa reed eerder dit jaar al een vrije training op zijn thuiscircuit van Suzuka. Helmut Marko is onder de indruk van hem, maar het lijkt er niet op dat hij in beeld is voor een zitje bij VCARB. Iwasa neemt plaats in de auto van zijn landgenoot Yuki Tsunoda.

Williams

Het team van Williams laat vandaag Luke Browning debuteren tijdens een vrije training. De jonge Brit is verbonden aan de talentenploeg van Williams, en hij was dit jaar actief in de Formule 3. Na afloop van dat seizoen kreeg hij promotie naar de Formule 2. Hij heeft dus een druk weekend, aangezien hij ook in die klasse in actie moet komen in Abu Dhabi. Daarnaast zal hij na dit raceweekend ook in actie komen tijdens de post season test. Browning neemt plaats in de auto van Alexander Albon.