Papa Perez: "Maandag publiceer ik een lijst met leugenachtige journalisten"

Terwijl de Red Bull-toekomst van Sergio Perez nog altijd uiterst onzeker is, heeft zijn vader, Antonio Perez Garibay, zich nog maar eens uitgesproken over de situatie. De vader van 'Checo' stelt dat zijn zoon 'gewoon' bij Red Bull zal blijven, en wijst de journalisten opnieuw aan als vijand. Papa Perez onthult zelfs dat hij maandag een lijst met leugenachtige journalisten zal publiceren.

Sergio Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull tot en met 2026, maar zijn prestaties hebben ervoor gezorgd dat zijn zitje bij de Oostenrijkse formatie toch behoorlijk onder druk is komen te staan. De Mexicaan heeft al achttien races niet op het podium gestaan, scoorde slechts negen punten in de afgelopen zeven Grand Prix-weekenden en staat op een teleurstellende achtste plaats in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Abu Dhabi staat er een vergadering van de Red Bull-top op het programma, en het lijkt er toch op dat daar besloten zal gaan worden dat Perez niet langer de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn. Eerder deze week meldde verschillende media al dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar vervangen zal gaan worden door Liam Lawson of Yuki Tsunoda, en gisteren meldde ook het Mexicaanse Fox Sports dat zij vernomen hebben dat Perez zal vertrekken bij het team uit Milton Keynes.

Volgens Antonio Perez Garibay, de vader van de Red Bull-coureur, is hier echter niks van waar. Hij liet gisteren op Instagram weten dat hij zijn zoon volgend jaar 'gewoon' in de Red Bull-bolide zal zitten. Daar liet papa Perez het echter niet bij, want hij haalde daarna opnieuw uit naar de media, die volgens hem nog altijd verantwoordelijk zijn voor de situatie van zijn zoon. Antonio Perez schreef er op Instagram het volgende over: "De leugenachtige journalisten zijn al naar me op zoek. Ze hebben een verplichting om hun excuses publiekelijk aan te bieden, wie de leugenaar ook is, zijzelf of hun dienaar. Maandag publiceer ik de lijst met leugenachtige journalisten en media", zo belooft de vader van Checo.