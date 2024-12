Sainz blij met vroege keuze: "Zou niet passen bij Red Bull"

Carlos Sainz rijdt dit weekend zijn laatste race voor Ferrari. Hij stapt na dit seizoen over naar Williams, hij heeft maanden nagedacht over die keuze. Bij Red Bull lijkt nu ook een zitje vrij te komen, maar Sainz heeft geen spijt van het feit dat hij al in de zomer een besluit heeft genomen.

Sainz hield de rijdersmarkt maandenlang in een houdgreep. In de winter werd bekend dat hij na dit jaar gaat vertrekken bij Ferrari, omdat de Italiaanse renstal Lewis Hamilton heeft vastgelegd. Sainz werd maandenlang in verband gebracht met vrijwel elk team. Eerst werd hij gezien als een kanshebber voor een zitje bij Mercedes, en daarna werd hij ook genoemd bij Audi en Alpine. De keuze viel uiteindelijk op Williams.

Spijt?

Nu het seizoen zijn einde nadert, lijkt er ook een zitje vrij te komen bij Red Bull. Sergio Perez gaat daar waarschijnlijk weg, en Sainz had zich daar kunnen aanbieden. In de podcast 'Beyond the Grid' krijgt hij de vraag of hij spijt heeft dat hij niet langer heeft gewacht: "Nee, want ik denk niet dat ik bij de situatie bij Red Bull zou passen. Daarnaast hebben ze zes maanden de tijd gehad om me aan te trekken, maar ze hebben toen niet voor me gekozen. Ik denk dat dat was omdat ik simpelweg niet het type rijder ben dat ze op dit moment nodig hebben bij Red Bull. En ik heb daar vrede mee. Ze hebben me in zekere zin zelfs een dienst bewezen."

Geen gemiste kans

Als Sainz nog langer had gewacht, had hij een enorm risico genomen. Veel teams hebben immers hun line-ups voor komend jaar in de afgelopen maanden bekendgemaakt. Sainz: "Ik zie het zelf ook niet als een gemiste kans door niet tot december te wachten. Zo werkt het namelijk niet op de rijdersmarkt in de Formule 1. Als ik wel zolang de tijd had genomen, en Alpine, Williams of Audi had laten wachten, dan had ik aan het einde van de rit mogelijk zonder Formule 1-contract gezeten voor 2025. Daarnaast wil ik ook rijden voor een team dat me écht wil. Ik kan bijna niet omschrijven hoe gewild ik me voel bij Williams. Ze hebben het heel erg goed gedaan door me zo enthousiast te maken, ik kijk nu gewoon erg uit naar dat project."