Marko wijst naar rol concurrenten bij titel Verstappen

Max Verstappen begint met een goed gevoel aan de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hij heeft de wereldtitel al op zak, en hij hoeft zich dus niet druk te maken om een titelstrijd. Helmut Marko bedankt de concurrentie en stelt dat ze Verstappen aan zijn titel hebben geholpen.

Verstappen kroonde zich in Las Vegas voor het vierde seizoen op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest het opnemen tegen uitdager Lando Norris, maar hij maakte nooit echt een realistische kans op de titel. De Brit wist zijn achterstand op Verstappen nooit echt te verkleinen. McLaren-coureur Norris kende weinig dominante weekenden, en dat kwam ook door het feit dat hij vaak moest vechten met zijn teamgenoot en de Ferrari's en de Mercedessen.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko was dit voor Verstappen erg handig. Hij zag immers dat de concurrentie punten van elkaar afpakten. Marko legt het uit bij Servus TV: "Het binnenhalen van de wereldtitel was een grote opluchting voor het hele team. We begonnen goed en we dachten 'geweldig, misschien kunnen we dit wel voor 24 races volhouden'. Maar toen kwam er ineens die dip. Dat duurde eventjes, maar het team werkte hard en intensief. Tegelijkertijd werd McLaren sterker. En dat gold ook voor Ferrari en Mercedes. Aan de andere kant was dat ook een geluk voor ons. Ze pakten punten van elkaar af."